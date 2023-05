Lasy Państwowe to jedna z najbogatszych spółek Skarbu Państwa, uwzględniana jest w listach największych polskich firm. Choć dane za 2022 rok są jeszcze niekompletne, to zestawienie za rok 2021 pokazuje ich wysoką pozycję. Na Liście 500 "Rzeczpospolitej" są na 44 pozycji z przychodami ze sprzedaży na poziomie 10 142 574 tys. zł i zysku netto 701 320 tys. zł. Z kolej w rankingu Najwięksi 2021 portalu money.pl Lasy Państwowe znalazły się na 32 miejscu. Według sprawozdania finansowo-gospodarczego za 2021 rok przychód z tytułu sprzedaży drewna wyniósł 8 919 116 tys. zł.

Nic dziwnego, że z takimi rocznymi przychodami jest z czego inwestować. Wśród budynków nadleśnictw znajdziemy oczywiście mniej estetyczne przykłady "rodem z PRL", ale są także architektoniczne perełki. Nowy budynek nadleśnictwa Człuchów będzie mógł przyciągać wzrok mimo tego, że nie jest specjalnie okazały.

Zdjęcie Wygrany projekt, wizualizacja konkursowa podana po publicznej wiadomości / Nadleśnictwo Człuchów/BCM Architekci / materiał zewnętrzny

Nowa siedziba nadleśnictwa Człuchów

Zadaniem architektów biorących udział w konkursie było stworzenie budynku biurowego z salą konferencyjną, pomieszczeniami socjalnymi i magazynowymi oraz zagospodarowaniem zieleni i małą architekturą.

Koncepcja miała brać pod uwagę zasady:

dostępności - przedmiotem Konkursu jest przestrzeń publiczna, którą

należy kształtować w sposób umożliwiający korzystanie z niej wszystkim

użytkownikom, w tym osobom ze szczególnymi potrzebami lub ograniczeniami; przyjaznego, atrakcyjnego przestrzennie i wizualnie kształtowania

funkcji i formy projektowanych obiektów, wyznaczająca lub podkreślająca relacje z otoczeniem, a także ich założenia programowe i konstrukcyjne; sprawnej komunikacji - taka organizacja przestrzeni, aby zapewnić bezpieczne strefy komunikacji dla wszystkich użytkowników z uwzględnieniem osób o szczególnych potrzebach, wyznaczenie miejsc postojowych dla tych osób; proekologicznych i energooszczędnych rozwiązań infrastrukturalnych.

Wygrała koncepcja wrocławskiej pracowni projektowej BCM Architekci, której projekty zostały podane do publicznej wiadomości.

Trzeba przyznać, że architekci stworzyli bardzo estetyczny projekt, wyglądem nawiązujący do otoczenia. Dzięki zastosowaniu drewna połączonego z zielonym dachem całość nie dominuje nad krajobrazem, a wręcz zatapia się w nim. Wyróżnia się część konferencyjna, która ma charakterystyczny rdzawy kolor, prawdopodobnie dzięki użyciu stali cortenowskiej. Ale jednocześnie nie psuje efektu całości, ale jest spójna z całością.

Ciekawy projekt, który nie został wybrany

Swoją pracę konkursową ujawniło również studio SHLTR Architekci. Co prawda projekt nie zostanie zrealizowany, ale jest nie mniej ciekawy niż wygrana praca.



Również nawiązuje do leśnego otoczenia, a niektóre wizualizacje pokazują, że dzięki charakterystycznej elewacji niezwykle wpisuje się w leśny krajobraz. Być może w przyszłości uda się go zrealizować, lub podobny budynek. Architektura daje nam mnóstwo możliwości kształtowania krajobrazu w taki sposób, aby zamiast chaosu, nawiązać do tego, co nas otacza.