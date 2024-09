Nagrali, jak dom runął do morza. Zniszczył też sąsiedni budynek

W Karolinie Północnej w USA jeden ze stojących na palach domów, podczas sztormowej pogody runął do wody. Przewracając się, uderzył w sąsiedni budynek. To piąta katastrofa w tym roku. Rozrzucone szczątki stanowią duże zagrożenie na przestrzeni co najmniej kilkunastu kilometrów.

Zdjęcie Dom runął do morza opierając się wcześniej o sąsiedni budynek / WeatherNation / Twitter