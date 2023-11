Icon of the Seas, obecnie największy statek wycieczkowy świata w poniedziałek 27 listopada 2023 roku opuścił fińską stocznię Meyer Turku, gdzie był budowany i oficjalnie dołączył do floty 28 statków Royal Caribbean.

Icon of the Seas to największy, ale przede wszystkim najnowocześniejszy statek wycieczkowy na świecie. Razem z Royal Caribbean stawiamy poprzeczkę wyjątkowo wysoko w zakresie designu, technologii, bezpieczeństwa i zmniejszenia zużycia energii. Tak przekazanie Icon of the Seas skomentował Tim Meyer, dyrektor generalny Meyer Turku.

Oficjalne przekazanie jest zwieńczeniem około 2,5 roku prac projektowych i konstrukcyjnych. W pierwszy rejs z pasażerami na pokładzie gigant wypłynąć ma pod koniec stycznia 2024 roku. Już teraz można rezerwować miejsca na pokładzie.

Icon of the Seas: Co oferuje największy statek wycieczkowy na świecie?

Ikona Mórz ma 365 metrów długości, 65 metrów szerokości i może zabrać na swój pokład ok. 9950 osób, w tym 7600 turystów, dla których przygotowano 2805 kabin. Statek ma 20 pokładów, z których 18 będzie do dyspozycji gości. Będą mogli zjeść w jednym z 40 lokali gastronomicznych (od luksusowych restauracji, przez darmowe posiłki dostępne dla wszystkich po hot-dogi).

Największy wycieczkowiec świata jest również największym parkiem wodnym na morzu. 7 basenów, 6 zjeżdżalni, aquapark dla dzieci z karuzelami i strefa surfingu ma być ofertą, w której każdy znajdzie coś dla siebie.



Zdjęcie Icon of the Seas będzie jednym z najbardziej przyjaznych dla środowiska statków na świecie - tak przynajmniej zapewniają jego konstruktorzy. / Royal Caribbean / materiały prasowe

Zdjęcie Wśród atrakcji Icon of the Seas mają być pola golfowe, ściany wspinaczkowe czy nawet boisko do hokeja. / Royal Caribbean / materiały prasowe

Dla tych, którym zjeżdżanie na wysokości kilkudziesięciu metrów ponad powierzchnią oceanu będzie zbyt nudne, pomyślano ekstremalną atrakcję "Crown’s Edge". To spacer na wysokości 50 metrów nad wodą w parku linowym - tutaj każde potknięcie sprawi, że można zawisnąć w specjalnej uprzęży nad oceanem.

Oprócz rozrywki na świeżym powietrzu znajdują się tu również kina, kasyna i sale gier, a po zmroku będzie można skorzystać z klubów nocnych. Za dnia podróż urozmaici dodatkowo lodowisko, minigolf, ścianka wspinaczkowa czy boiska do siatkówki i koszykówki. Royal Caribbean chwali się także Central Parkiem. Jak sugeruje nazwa, bym inspirowany najsłynniejszą przestrzenią Nowego Jorku.

Ile kosztuje rejs?

Jeśli ktoś ma ochotę wypłynąć w rejs, to przyjemność będzie kosztowała go od ok. 1,8 tys. euro do blisko 2,3 tys. euro za osobę. Każda podróż rozpoczynać się będzie od portu w Miami z punktem wycieczki Perfect Day at CocoCay, prywatnej wyspie, należącej do Royal Caribbean.

Oczywiście to koszt 8-dniowych wakacji (7 noclegów). Do tej kwoty należy doliczyć nie tylko lot do Stanów Zjednoczonych, ale także wiele atrakcji, za które trzeba będzie zapłacić. Royal Caribbean zachęca do skorzystania z oferty rodzin z dziećmi, licząc się z tym, że część osób będzie nieco bardziej pilnowała swojego budżetu. W ramach rejsu za darmo będą mogli korzystać z atrakcji wodnych oraz wybranych restauracji. Za te bardziej luksusowe, a także dodatkowe usługi, jak spa, trzeba będzie dodatkowo zapłacić.

Największy i ekologiczny?

Icon of the Seas budzi wiele emocji. To jednostka, której głównym celem jest relaks, zabawa, wypoczynek. W zasadzie wszystko, co można robić na lądzie, zostało przeniesione na ocean. Jednak oprócz luksusu i niesamowitych rozmiarów, warto zwrócić uwagę również wykorzystaną technologię.

Icon of the Seas będzie pierwszym statkiem Royal Carribean napędzanym skroplonym gazem ziemnym (LNG) i wykorzystującym technologię ogniw paliwowych, która jest jedną z najbardziej obiecujących technologii generacji energii. Polega na pozyskiwaniu energii na drodze reakcji chemicznych (głównie utleniania), a głównym składnikiem emisji jest... para wodna. Statek zostanie też wyposażony w przyłącza zasilania z lądu oraz systemy odzyskiwania ciepła odpadowego, co zmniejszy koszty jego eksploatacji.

Ciekawym rozwiązaniem zastosowanym w największym statku wycieczkowym na świecie jest system smarowania powietrzem (ang. Air Bubble Lubrication System) kadłuba poniżej linii wody. Polega to na emisji mikroskopijnych pęcherzyków wzdłuż kadłuba, w celu zmniejszenia tarcia. Ta metoda pozwala na zmniejszenie oporu między kadłubem statku a wodą morską dzięki pęcherzykom powietrza. System połączony z odpowiednią konstrukcją kadłuba może ograniczyć o 10-15 proc. redukcję dwutlenku węgla i w znacznym stopniu wpłynąć na mniejsze zużycie paliwa.