Najwyższa góra Korei Południowej zagrożona. Wszystko przez... zupki chińskie

Co zabieracie ze sobą na wycieczkę w góry? Kanapkę, owoce, orzechy, a może batoniki? No cóż, Koreańczycy mają w zwyczaju zabierać zupki błyskawiczne, a ich resztki wylewać tam, gdzie akurat je konsumują. I wiele wskazuje na to, że to poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego, w związku z czym potrzebne są odpowiednie kampanie społeczne.

Jak wynika z komunikatu prasowego, włodarze parku, w którym mieści się najwyższa góra Korei Południowej, czyli mierząca mierząca 1947 metrów góra Halla-san, rozpoczęli kampanię mającą na celu zachęcenie turystów do niewylewania resztek zupek na górę lub do jej strumieni w celu zachowania "czystego środowiska". Wokół góry rozwieszono nawet transparenty, na których możemy przeczytać:

Zachowajmy czystą górę Halla-san i przekażmy ją potomkom taką, jaka jest.

Zupki błyskawiczne szkodzą środowisku

Wszystko dlatego, że turyści mają w zwyczaju zabierać ze sobą na wycieczki ramyun, czyli rodzaj błyskawicznego makaronu podawanego w jednorazowym kubku, a następnie wylewanie jego resztek do rzeki lub w innych miejscach.