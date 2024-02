"Woda w basenach już szumi, sauny się grzeją, a edukatorium czeka na odkrywców. Fabryka Wody jest gotowa!", czytamy na profilu promującym obiekt na Facebooku. Aquapark udostępnił już także cennik. Ile będą kosztować bilety na poszczególne atrakcje Fabryki Wody?

Fabryka Wody Szczecin. To zabawa, rozrywka i edukacja

Aquapark w Szczecinie powstał w ramach realizowania wizji modernizacji miasta. Chodzi o rozwijanie Szczecina w kierunku ekologicznej metropolii, która będzie otoczona wodą i zielenią - Szczecin Floating Garden 2050. Budowa Fabryki Wody jest jednym z elementów Drugiego Porozumienia Programowego dla Szczecina.

Jak czytamy na stronie obiektu, "Fabryka Wody to nie tylko świetna zabawa w basenach i na zjeżdżalniach", bo niezwykle ważnym elementem tego parku wodnego ma być też edukacja.

Zdjęcie Futurystyczne wnętrza szczecińskiego aquaparku mają łączyć aspekty rozrywkowe i edukacyjne. /Urząd Miasta Szczecin /materiały prasowe



- Nauka przez zabawę to najważniejsze założenie Fabryki Wody. Ścieżka edukacyjna zostanie opracowana w oparciu o podstawę programową nauczania przyrody, fizyki, chemii i biologii, a w związku z tym może stanowić alternatywną formę realizacji zajęć szkolnych na każdym etapie edukacyjnym oraz aktywizacji społeczeństwa w ramach zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku - brzmi komunikat na temat inwestycji.

Te założenia zostały już częściowo zrealizowane - Fabryka Wody jest już bowiem oficjalnie gotowa.

Zdjęcie Ogromny kompleks umożliwia korzystanie z wielu atrakcji. / Urząd Miasta Szczecin / materiały prasowe

Fabryka Wody to baseny rekreacyjne z zabawkami wodnymi, leżankami i masażerami, wanny spa, basen sportowy o długości 25 metrów, brodziki dla dzieci, zjeżdżalnie i wiele dodatkowych atrakcji. Jak przekazuje rzecznik prasowy obiektu, w saunarium do dyspozycji gości dostępnych będzie aż 16 saun, łaźnie piwne, tężnia solankowa, baseny schładzające czy gabinety masażu. Natomiast w Edukatorium w 6 blokach tematycznych zwiedzający odkrywać będą ciekawostki naukowe dotyczące wody. Dostępne będą także warsztaty oraz strefa zabaw w ogródkach wodnych. Ofertę uzupełni strefa sportu składająca się z kręgielni oraz ścianki wspinaczkowej.

Kiedy otwarcie Fabryki Wody w Szczecinie?

Choć Fabryka Wody jest już ukończona, to jeszcze nie można z niej korzystać. Według zapewnień władz miasta, obiekt ma jednak zostać otwarty już wkrótce. "Zostało to, co najnudniejsze, czyli papierologia. Jesteśmy w procedurze uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie", przekazał prezydent Szczecina.

Istnieje już jednak opcja zapoznania się z cennikiem Fabryki Wody. Bilety będzie można nabyć w wielu wariantach - np. na wybrane strefy, albo jako pakiety łączone na różne atrakcje. Są dostępne różne zniżki, np. w formie biletu rodzinnego. Można wybierać między wieloma opcjami - saunarium, strefą zewnętrzną, kręgielnią, edukatorium, basenami sportowymi, itd.

Zdjęcie Fabryka Wody ma zostać niedługo otwarta. W marcu atrakcje mają zostać udostępnione do testowania. / Urząd Miasta Szczecin / materiały prasowe

Cennik parku wodnego Fabryka Wody

W przypadku chęci skorzystania z oferty łączonej na baseny rekreacyjne, sportowe oraz edukatorium, koszt wejścia wyniesie 99 zł za cały dzień w przypadku biletu normalnego, a 85 zł w przypadku wejściówki ulgowej. Jest też bilet rodzinny - we wspomnianym przypadku koszt to 240 zł w wersji 2+1, oraz dopłata 40 zł za każde kolejne dziecko. Strefa saun to natomiast koszt 50 zł za bilet normalny i 40 zł za ulgowy za godzinę, a kręgielnia to odpowiednio 90 i 80 zł za godzinę.

Zdjęcie Fabryka Wody w Szczecinie to park wodny, który w jednym miejscu łączynwiele atrakcji. / Urząd Miasta Szczecin / materiały prasowe

Ile kosztują bilety do Fabryki Wody?

Basen sportowy

Bilet normalny na basen sportowy na 1,5 godziny kosztuje 30 zł, ulgowy 20 zł.

Możliwy jest zakup karnetu na 30 dni za 169 zł tylko na basen sportowy.



Aquapark (strefa basenów rekreacyjnych, basen sportowy, strefa zewnętrzna)

Bilet normalny na baseny rekreacyjne (w tym strefę zewnętrzną) i basen sportowy kosztuje 60 zł za 2 godziny lub 85 zł za cały dzień. Ulgowy to odpowiednio 50 zł lub 70 zł.

Bilet rodzinny (2+1) to 145 zł za 2 godziny (15 zł dopłaty za każde kolejne dziecko) lub 189 zł za cały dzień (30 zł dopłaty za każde kolejne dziecko).

Możliwy jest także zakup karnetu na 30 dni za 189 zł umożliwiający wejście do basenów rekreacyjnych oraz basenu sportowego.



Strefa zewnętrzna

Bilet normalny tylko na strefę zewnętrzną kosztuje 29 zł za 2 godziny lub 39 zł za cały dzień. Bilet ulgowy to odpowiednio 19 zł lub 29 zł.



Saunarium (strefa saun, strefa basenów rekreacyjnych i basen sportowy)

Bilet normalny kosztuje 50 zł za 1 godzinę, ulgowy 40 zł. Wstęp na cały dzień to odpowiednio 40 zł lub 30 zł - taki bilet dostępny będzie tylko w pakiecie z biletem wstępu na Aquapark.

Dostępny będzie także karnet na 30 dni za 179 zł umożliwiający wejście do strefy saun.



Strefa edukacji:

Bilet normalny do Edukatorium na cały dzień kosztuje 37 zł, ulgowy 29 zł.

Bilety rodzinny (2+1) kosztuje 85 zł.

Dostępne będą bilety grupowe (koszt biletu normalnego/ulgowego + na każde rozpoczęte 10 osób darmowe wejście dla opiekuna.

Za 200 zł/h możliwe będzie wynajęcie audytorium.

100 zł kosztować będzie karnet na cykl warsztatów.

Dostępne będą także bilety na wydarzenia specjalne i wystawy czasowe.



Oferta łączona Aqupark + Edukatorium (strefa basenów rekreacyjnych, basen sportowy, Edukatorium)

Bilet normalny na cały dzień kosztuje 99 zł, ulgowy 85 zł

Bilet rodzinny (2+1) to 240 zł (40 zł dopłaty za każde kolejne dziecko).

Dostępny będzie także 30 dniowy karnet open VIP za 269 zł umożliwiający wejście do basenów rekreacyjnych, basenu sportowego i strefy saun i edukatorium.



Strefa sportu - obejmuje kręgielnię i ściankę wspinaczkową:

Bilet normalny na kręgielnię na 1 godzinę i 1 tor kosztuje 90 zł, ulgowy 80 zł. 2 godziny to odpowiednio 120 zł lub 110 zł.

Bilety normalny na ściankę wspinaczkową za 3 godziny kosztuje 40 zł, ulgowy 35 zł. Trzy wspięcia to 50 zł. Dostępny będzie także 30 dniowy karnet za 239 zł na ściankę wspinaczkową.



Dopłaty i ulgi

Osoba chcąca przedłużyć pobyt lub przejść na inną strefę będzie musiała dokonać dopłaty. W strefie wodnej koszt za 1 osobą to 1,00 zł za każdą minutę. W strefie saun koszt za 1 osobą to 1,50 zł za każdą minutę. W strefie sportu koszt za 1 osobą to 1,00 zł za każdą minutę.

Dzieci do 3 roku życia mają wstęp za darmo. Bilety ulgowe przysługiwać będą dzieciom poniżej 7 roku życia, osobom z legitymacją osoby niepełnosprawnej, uczniom za okazaniem legitymacji szkolnej, studentom szkół wyższych do 25 roku życia na podstawie legitymacji studenckiej, osobom po 65 roku życia na podstawie dowodu osobistego, posiadaczom Szczecińskiej Karty Rodzinnej i Karty Dużej Rodziny.

Jak zapewnia Fabryka Wody, aktualnie negocjowane są także warunki współpracy z operatorami kart Benefit Systems MultiSport oraz Medicover Sport.

Cennik można znaleźć także w formie graficznej na profilu Fabryki Wody na Facebooku, w poście załączonym poniżej. Wystarczy przejść za jego pośrednictwem na Facebooka i otworzyć grafikę w nowym oknie, aby kliknąć powiększenie obrazka i przejrzeć czytelne tabele z rozpiską stref i cen za bilety do szczecińskiego aquaparku.

- Jesteśmy aktualnie w procedurze uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie. Gdy dopełnimy wszystkich formalności będziemy potrzebować testerów. Bądźcie czujni. Szczegóły zdradzimy niebawem - informuje Fabryka Wody.

