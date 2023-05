Spis treści: 01 Zniszczone banknoty - dlaczego tak się dzieje?

02 Gdzie wymienić uszkodzony banknot?

03 Kiedy można wymienić podarty banknot? Przepisy

04 Gdzie można wymienić uszkodzony banknot Euro?

05 Fałszywy banknot. Co robić?

Zniszczone banknoty - dlaczego tak się dzieje?

Banknoty, jak każdy inny przedmiot codziennego użytku, ulegają stopniowemu niszczeniu. Papierowy kwit trzymany w portfelu, przechodzący z rąk do rąk po czasie może nie nadawać się do użytku. Jeżeli macie zniszczony banknot i nie wiecie, co z nim zrobić, to uspokajamy - uszkodzone pieniądze można bez problemu uratować bez straty dla portfela. Po naszej stronie są bowiem odpowiednie przepisy.

Powody zniszczenia banknotów są różne. Często jest to po prostu zużycie wynikające z długiej obecności na rynku i przenoszeniu luzem w kieszeni czy w zwiniętej postaci np. w portfelu. Mamy przecież do czynienia z papierem, a więc materiałem nienależącym do najtrwalszych. Nawet duża ostrożność nie uchroni nas przed eksploatowaniem danego nominału.

Poza rozdarciem banknot jest narażony na pogniecenie, zabrudzenie czy wyblaknięcie kolorów. Wszystkie te czynniki mogą budzić obawy potencjalnych sprzedawców i nie tylko, którzy mają prawo nie przyjąć naszego banknotu. To po stronie posiadacza leży konieczność wymiany takiego pieniądza.

Gdzie wymienić uszkodzony banknot?

Z reguły wymiana banknotów wykonywana jest od ręki i na miejscu. Aby skorzystać z takiej możliwości, należy udać się do placówki banku komercyjnego, spółdzielczego lub oddziału Narodowego Banku Polskiego (oddziały okręgowe NBP).

Co ważne, od 2020 roku można wymienić banknoty również korespondencyjnie. Procedura jest dość prosta, ponieważ wystarczy wysłać zestaw banknotów przeznaczonych do wymiany na adres centrali NBP - Departament Emisyjno-Skarbowy, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa. Przesyłka listowna lub kurierska powinny mieć dopisek "DES - wymiana".

Kiedy można wymienić podarty banknot? Przepisy

Wymiana uszkodzonych i zniszczonych banknotów została opisana przy pomocy szczegółowych zasad dotyczących stanu przekazywanych banknotów i monet (te również można wymienić w razie uszkodzenia). Jest kilka scenariuszy, a od nich zależy, czy uzyskamy pełną kwotę za wymianę banknotu:

Zniszczony banknot który zachował się w przynajmniej 75% - otrzymamy 100% wartości nominału

który zachował się w przynajmniej - otrzymamy 100% wartości nominału Banknoty przerwane na kilka części - maksymalnie 9, które stanowią całość - otrzymamy 100 wartości nominału

- maksymalnie 9, które stanowią całość - otrzymamy 100 wartości nominału Banknot uszkodzony, który zachował się w przedziale od 45% do 75% - otrzymamy 50% wartości nominału

Co ciekawe, wymianie podlegają również monety. Dość częstym jest rozerwanie się rdzenia i pierścienia monety (np. w przypadku bilonu 2-złotowego). Wówczas można go wymienić na równowartość nominału.



Gdzie można wymienić uszkodzony banknot Euro?

Warto pamiętać, że uszkodzone Euro nie zostanie wymienione przez NBP ani inny bank komercyjny działający w Polsce. Posiadając zniszczony banknot Euro należy udać się do placówki banku w kraju, gdzie waluta ta jest w oficjalnym użyciu. Z reguł otrzymamy zwrot równowartości nominału przy założeniu, że posiadamy więcej niż banknotu.

Oznacza to, że uszkodzony banknot Euro trzeba wymienić za granicami Polski. Warto zastanowić się, czy jest to warte zachodu np. w sytuacji, gdy ktoś będzie próbował nam taki pieniądz przekazać - np. podczas wydawania reszty w czasie zakupów.

Fałszywy banknot. Co robić?

Jeżeli mamy wątpliwości co do autentyczności posiadanego banknotu, trzeba niezwłocznie udać się w tej sprawie np. na komisariat policji. Należy zgłosić nasze obawy o możliwej fałszywce służbą. Przede wszystkim nie próbujmy wymieniać takiego banknotu w banku.

To może skończyć się dla nas niekoniecznie dobrze. W przypadku wykrycia fałszywego banknotu w czasie próby jego wymiany na nowy, możemy spotkać się z oskarżeniem o fałszowanie pieniędzy, co jest oczywiście czynem karalnym.