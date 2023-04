W piwnicy Norweżka znalazła pieniądze Wikingów. Mają 1000 lat

Kobieta zaniosła je do lokalnego muzeum, aby eksperci rozstrzygnęli, czym są te dziwne "łopatki". Dopiero tam ze zdumieniem dowiedziała się, że znalazła prawdziwy skarb - pieniądze legendarnych Wikingów.



Zdjęcie Metalowe łopatki pełniły dla Wikingów rolę pieniędzy / zdjęcie: Innlandet County Municipality / domena publiczna

Muzeum wezwało na pomoc archeologów, którzy określili wiek artefaktów na ok. 1000 lat. W czasach wczesnego Średniowiecza, kiedy w Skandynawii żyli Wikingowie, dziwne metalowe łopatki pełniły rolę pieniędzy. Wszystkie mają ten sam rozmiar i ważą ok. 50 gramów. Specjalny otwór pozwalał trzymać je na sznurku lub rzemieniu, który potem był prawdopodobnie przypinany do pasa.

Archeolodzy zbadali także miejsce znalezienia pieniędzy Wikingów. Doszli do wniosku, że zostały zakopane w piwnicy w latach 80-tych. Ich właściciel liczył na to, że kiedyś wróci na miejsce i je wydobędzie, ale coś pokrzyżowało mu plany. W ten sposób stracił dużo pieniędzy, bo podobne artefakty potrafią osiągać zawrotne ceny na aukcjach.

Wikingowie zamieszkiwali Skandynawię do XI wieku. Byli znakomitymi żeglarzami. Ich łodzie, zwane "drakkarami", cechowała niewiarygodna szybkość i zwrotność, co pozwalało na dalekie podróże oraz niespodziewane ataki na wrogów. Udało im się podbić wiele terenów, w tym Islandię, Grenlandię czy Wyspy Owcze. W czasach swojej świetności Wikingowie budzili w Europie strach, gdyż znani byli ze swej wyjątkowej brutalności.