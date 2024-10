Remontujesz sobie piwnicę, a tam... dziesiątki szkieletów!

Co skrywają nasze piwnice? Czasem aż strach pomyśleć, chociaż w przypadku pewnego mieszkańca Paryża nie jest to wcale metafora. Mężczyzna, którego historię opisuje The Independent, odkrył w swojej dziesiątki średniowiecznych szkieletów oraz dziesięć sarkofagów. I chociaż nie jest to najprzyjemniejsze znalezisko, naukowcy sugerują, że może przyczynić się do lepszego zrozumienia społeczności, która zamieszkiwała ten region we wczesnym średniowieczu oraz antyku.

"Makabra" we francuskiej piwnicy

Naukowcy wiedzieli o istnieniu wczesnośredniowiecznego cmentarza w tym rejonie, a wcześniejsze wykopaliska ujawniły kilka sarkofagów pokrytych tynkiem, typowych dla późniejszych okresów średniowiecznych. Niemniej takie odkrycie we własnym domu, do którego z miejsca przybyła ekipa archeologów (badają obszar o powierzchni 52 metrów kwadratowych), i tak musiało być dla mężczyzny szokiem.

Jeśli zaś chodzi o same pochówki, to zauważono, że były zorganizowane w równoległe rzędy, co wydaje się być praktyką, która trwała przez siedem wieków użytkowania cmentarza, od III do X wieku naszej ery. Najnowsze wykopaliska sugerują, że cmentarz jest jeszcze starszy, niż wcześniej sądzono, a pierwsze pochówki sięgają późnego antyku sprzed ponad 1500 lat.

Naukowcy zachwyceni. Teraz wiedzą więcej

Praktyka pogrzebowa zmieniła się na początku średniowiecza około 500 roku n.e., kiedy to ciała zaczęto chować w sarkofagach tynkowanych. Praktyka ta była szczególnie powszechna w regionie Île-de-France, gdzie zewnętrzne ściany grobowców czasami były dekorowane. W piwnicy, jak stwierdzili naukowcy z Archeodunum, centrum badawczego archeologii, które wspierało regionalnych archeologów, żaden z sarkofagów nie był zdobiony.

Wszystkie zawierają jednego zmarłego, podczas gdy często można spotkać sarkofagi z kilkoma osobami powiedzieli, dodając, że sarkofagi były ułożone obok siebie w układzie wachlarzowym.

Grobowce nie miały żadnych specjalnych oznaczeń, ale jeden z nich był przykryty blokiem miękkiego kamienia, który był cięty i rzeźbiony. Archeolodzy nie byli pewni, jak pierwotnie wyglądał ten blok. Wyjaśnili, że można tu dostrzec część rozetki, łaciński krzyż oraz krzyż wpisany w okrąg, czyli motywy regularnie obecne na tynkowanych sarkofagach, nawiązujące do domeny funeraryjnej, ale także ornamentów, które mogą pojawiać się na elewacjach chrześcijańskich miejsc kultu.

Tak czy inaczej, odkrycie to nie tylko dostarcza cennych informacji o praktykach pogrzebowych w średniowieczu, ale także rzuca nowe światło na historię regionu i życie jego dawnych mieszkańców.