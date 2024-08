Silne trzęsienie ziemi w Japonii. Wydano ostrzeżenie przed tsunami

- Około 16:43 8-go doszło do trzęsienia ziemi. Epicentrum znajdowało się w Hyuga-nada i zaobserwowano maksymalną intensywność sejsmiczną 6- (w skali 0-7 używanej przez JMA, co odpowiada magnitudzie 7,1 - red.). Nie zbliżaj się do niebezpiecznych miejsc w obszarach, w których wstrząsy były silne.

Poinformowała Japońska Służba Meteorologiczna w mediach społecznościowych