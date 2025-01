Innocent James dorastał w rodzinie, w której edukacja była bardzo ważna. Jego matka i babcia były nauczycielkami, które przekazały mu miłość do książek. Jednak w miarę jak dorastał, zauważył, że wiele dzieci w Tanzanii, szczególnie na terenach wiejskich, nie miało odpowiednich warunków do nauki, zwłaszcza po zmroku. Większość rodzin nie miała dostępu do elektryczności i zamiast tego polegały na lampach naftowych, które były kosztowne, nieefektywne i szkodliwe dla zdrowia.

To właśnie wtedy postanowił działać, zainspirowany własnym doświadczeniem i chęcią pomocy dzieciom w rozwoju edukacyjnym, stworzył Soma Bags – plecaki wyposażone w panele słoneczne, które ładują lampki do czytania. Pomysł narodził się w 2016 roku, kiedy James zaczął ręcznie szyć plecaki, montując na nich panele słoneczne pochodzące z Chin. Plecak ładował się podczas drogi do szkoły, a wieczorem dzieci mogły korzystać z podłączonej do niego lampki do czytania - wystarczało to na 6-8 godzin świecenia, czyli nawet kilka dni nauki.