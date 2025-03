Sposób parzenia kawy ma wpływ na poziom cholesterolu. Jak robić to dobrze?

Kto z nas nie zaczyna dnia od filiżanki kawy? To napój, który jest nieodłącznym elementem poranka i prawdziwym ratunkiem w walce ze zmęczeniem w ciągu dnia pracy. Jak wynika jednak z nowych badań opublikowanych na łamach czasopisma Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases, mała czarna może mieć wpływ na poziom "złego" cholesterolu we krwi. Czy możemy coś z tym zrobić?