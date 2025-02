Strażak. Jeden z najtrudniejszych zawodów świata.

Strażak jest zawodem, który nierzadko przez wielu ludzi jest niedoceniany. Do momentu, aż jeden z przedstawicieli tej profesji udzieli nam bezpośredniej pomocy. To potrafi mocno wpłynąć na sposób myślenia o pracownikach straży pożarnej i zdanie sobie sprawy z faktu, że jest to jeden z najważniejszych zawodów świata, ale nie każdy może go wykonywać.

Strażak nie tylko gasi pożary

Pierwsze skojarzenie ze strażakiem, to gaszenie pożarów. To prawda i często mijamy na drodze jadący na sygnale wóz strażacki sądząc, że gdzie się pewnie pali. W rzeczywistości cel grupy ratunkowej nie jest znany i może to być coś zupełnie innego.

Pamiętajmy, że straż pożarna bierze udział także w innych akcjach, które nie są związane z pożarami. Nierzadko są to wypadki samochodowe na drogach. Strażacy często są pierwszą ekipą na miejscu zdarzenia, gdzie podejmują się próby ratowania ludzi. Bywa tak, że poszkodowani są uwięzieni w zniszczonym pojeździe, gdzie ratownicy medyczni nawet nie byliby w stanie się dostać.

Straż pożarna w wyspecjalizowanych wozach ma zestaw odpowiednich narzędzi, które umożliwiają wydostanie ludzi z zakleszczonych samochodów. Są to różnego rodzaju przecinaki czy nożyce hydrauliczne do stali. Odpowiedni sprzęt w połączeniu z przeszkolonym personelem potrafi zdziałać cuda.

O trudnej i odpowiedzialnej pracy strażaków rozmawiamy z mł. ogn. Marcinem Gęsickim z Wydziału Prasowego Biura Komendy Głównej PSP.

Praca strażaka wiąże się z ogromnym ryzykiem, odpowiedzialnością i koniecznością podejmowania decyzji w ekstremalnych warunkach. Każda interwencja wymaga działań w niebezpiecznym środowisku – od pożarów, przez powodzie, aż po wypadki drogowe czy katastrofy budowlane. Strażacy nie tylko ratują życie i mienie, ale często muszą radzić sobie z emocjonalnym ciężarem sytuacji, takich jak tragiczne wypadki czy ofiary pożarów — wyjaśnia nam mł. ogn. Marcin Gęsicki z Wydziału Prasowego Biura Komendy Głównej PSP.

W ostatnich latach liczba wezwań straży pożarnej do wypadków na drogach znacząco wzrosła. Nie powinno to dziwić, bo aut ciągle przybywa, a co za tym idzie, rośnie także ilość zdarzeń drogowych, które czasem mają dramatyczne skutki.

Duże znaczenie ma tutaj odpowiednio gęsta siatka zespołów ratunkowych. To sprawia, że strażacy są w stanie dotrzeć do wypadków drogowych w ich okolicy w bardzo niedługim czasie. Do zadań przedstawicieli tego zawodu należy również zabezpieczenie terenów, gdzie prowadzone są działania ratownicze. Oczywiście odpowiedni sprzęt odgrywa tutaj ogromne znaczenie. Jednak najważniejszy jest odpowiednio wyszkolony człowiek, a jest to trudne zadanie.

Główne cechy strażaka

Bycie strażakiem to trudne i odpowiedzialne zadanie. Wszak w jego rękach spoczywa obowiązek ratowania mienia oraz życia. Pewnie zastanawiacie się, jaka jest najważniejsza cecha dla tego zawodu? Wymieniać można wiele. Odwaga, poświęcenie, determinacja, odporność na stres, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, dobra kondycja fizyczna i wiele więcej. Jeśli jednak zadacie to pytanie przedstawicielowi tego trudnego zawodu, to możecie usłyszeć coś innego.

Mowa o pasji. Praca strażaka musi iść w parze z tą cechą. W przeciwnym wypadku szybko dochodziłoby do wyczerpania. Zarówno fizycznego, jak i psychicznego. To właśnie pasja do wykonywanego zawodu spaja wszystkie inne wyżej wymienione cechy w całość i sprawia, że ludzie zajmujący się tą profesją chcą to robić.

Nasz rozmówca wskazuje również na dwie najważniejsze (w jego opinii) cechy strażaka.

Najważniejszą cechą osoby chcącej zostać strażakiem jest odwaga połączona z odpowiedzialnością. Odwaga jest kluczowa, ponieważ strażacy nierzadko stawiają czoła zagrożeniom, które większość ludzi unika. Jednak równie ważna jest odpowiedzialność – zarówno za życie innych, jak i za podejmowanie decyzji, które muszą być przemyślane nawet w najbardziej stresujących chwilach. komentuje Marcin Gęsicki.

Oczywiście to nie wszystko. Dobry strażak musi mieć więcej cech. Są to m.in.:

Innymi kluczowymi cechami są: odporność na stres, zdolność do pracy zespołowej, empatia wobec poszkodowanych oraz gotowość do nieustannego rozwoju i nauki, co w dzisiejszym, szybko zmieniającym się świecie technologii pożarniczych jest nieodzowne – dodaje Marcin Gęsicki.

Życie w ciągłej akcji

Ważną cechą strażaka jest także dostępność. Wszak nierzadko jest tak, że ktoś spędza czas w domu do momentu, aż zawyje syrena. Wtedy trzeba szybko porzucić dotychczasowe obowiązki, przebrać się w specjalny strój i wsiąść do wozu, który niemal natychmiast wyjedzie do akcji ratowniczej. To duże poświęcenie, które nie każdy jest w stanie zrozumieć. Nie każdy człowiek jest również w stanie to znieść.

Dobrym przykładem, że tak właśnie to wygląda, jest książka zatytułowana "Strażak. Życie w ciągłej akcji", której autorem jest dziś emerytowany już strażak Waldemar Pruss, który w doskonały sposób opisał kulisy pracy w Państwowej Straży Pożarnej, gdzie spędził kilkanaście lat. Później został ochotnikiem. Jeśli nie mieliście okazji jej przeczytać, to gorąco do tego zachęcamy. Lektura pozwala lepiej zrozumieć trud oraz poświęcenie, które wiążą się z pracą strażaka.

Oprócz fizycznej sprawności, niezbędnej do pracy w trudnych warunkach, strażacy muszą być gotowi na długie godziny służby, pracę w napięciu i zmienne godziny pracy, reagując na wezwania zarówno w dzień, jak i w nocy. Wymagana jest również znajomość zaawansowanych technologii, odpowiedzialność za sprzęt i współpraca w zespole, gdzie każda decyzja może decydować o życiu ludzi - dodaje Marcin Gęsicki.

Strażacy nierzadko są wystawieni na widoki, których nikt z nas nie widział (i pewnie nie chciałby zobaczyć). Mowa katastrofalnych w skutkach wypadkach samochodowych czy pożarach, w których zginęli ludzie. Znajdowane tam ciała czasem są w takim stanie, że nierzadko do identyfikacji ofiar potrzeba dodatkowych badań. Strażak jest pierwszą osobą, która je widzi i wymaga to ogromnej odporności psychicznej.