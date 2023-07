To "wrota do piekieł". Znaleźli zaświaty starożytnych Zapoteków

Meksykańscy badacze postanowili zweryfikować lokalne legendy, które twierdzą, że ołtarz główny kościoła katolickiego w mieście Mitla w stanie Oaxaca skrywa wejście do tajemniczego podziemnego labiryntu. Już w 1674 roku wspominał o nim w swoich zapiskach dominikanin Francisco de Burgoa, pisząc o rozległej podziemnej świątyni składającej się z czterech połączonych ze sobą komnat, kamiennych drzwi prowadzących do głębokiej jaskini poprzecinanej innymi przejściami (coś jak ulice) oraz dachu wspartego na filarach.



W 1674 roku pisał o nich pewien ksiądz. Prawdę?

Według opowieści mieszkańców było to miejsce uważane przez starożytnych Zapoteków za przejście do piekieł, a mówiąc precyzyjniej podziemnego świata o nazwie Lyobaa. Z notatek zakonnika dowiadujemy się też, że wejść do podziemi było co najmniej kilka, nie tylko to pod ołtarzem, ale misjonarze zapieczętowali wszystkie. W związku z tym naukowcy postanowili przebadać patia i zespoły budowli wokół kościoła za pomocą trzech różnych metod geofizycznych do skanowania terenu, tj. radaru penetrującego grunt (GPR), tomografii oporności elektrycznej (ERT) i sejsmicznej tomografii szumowej, aby stworzyć trójwymiarowy obraz tego, co znajduje się pod ziemią.

