O problemach znanej wrocławskiej galerii handlowej lokalne media pisały już wiosną. Obiekt przy ul. Powstańców Śląskich 2-4 funkcjonuje od 2007 roku. Po 16 latach problemy związane z sytuacją ekonomiczną, w tym inflacją i wzrostem cen przełożyły się na spadek liczby klientów, co doprowadziło do braku rentowności galerii, jak poinformowała Gazeta Wrocławska.

Kiedy Arkady Wrocławskie zostaną zamknięte i co pojawi się na ich miejscu?

Na dokładniejsze informacje będziemy musieli jeszcze trochę zaczekać. Na razie wiadomo, że termin zamknięcia Arkad Wrocławskich planuje się na pierwszą połowę 2024 roku. W najbliższych miesiącach właściciel obiektu planuje złożyć wniosek o pozwolenie na wyburzenie obiektu.

- Zgodnie z komunikatem giełdowym, negocjacje z Arkadami Wrocławskimi o przejęciu prawa własności do działki są w toku, a planowany termin podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży to końcówka 2023 roku. W najbliższych miesiącach Develia planuje złożyć wniosek o pozwolenie na wyburzenie obiektu. Termin tych prac nie jest jeszcze znany. Obecnie finalizujemy rozmowy z ostatnimi podmiotami działającymi w centrum w sprawie zakończenia działania budynku. Obiekt planujemy zamknąć w pierwszej połowie 2024 roku. Mówi Paweł Ruszczak, wiceprezes Zarządu Develia S.A. w rozmowie z Gazetą Wrocławską.

Nie wiadomo, co stanie się z placem po obiekcie handlowym. - W związku z planowaną sprzedażą oraz wystąpieniem z wnioskiem o pozwolenie na wyburzenie, nie rozważamy w tym momencie zabudowy tego terenu przez nas - stwierdził wiceprezes Ruszczak, w rozmowie z Gazetą Wyborczą.



Przez lata Arkady były znane z pływających w akwarium rekinów. Jednak żarłacz czarnopłetwy po 12 latach urósł to takich rozmiarów, że potrzebował więcej miejsca. Drugim był 6-letni rekin rogaty australijski. Oba zostały wysłane do London Aquarium, gdzie mogą pływać w warunkach zbliżonych do swojego naturalnego środowiska. Pozostali mieszkańcy akwarium, czyli drobniejsze ryby, murena i rafę można podziwiać we wrocławskim Afrykarium.

Polacy masowo odwracają się od galerii handlowych?

Choć coraz większą popularnością cieszą się retail parki (parki handlowe), to galerie również mają swoich zwolenników i stałych klientów. W przypadku Arkad problemem stała się konkurencja, której obiekt nie wytrzymał.

Zaledwie 400 metrów na północ jest galeria Renoma, 300 metrów na południowy wschód Wroclaviam a 700 metrów na południowy zachód Sky Tower. Jak widać, konkurencja jest duża. W przypadku, gdy wszystkie miejsca oferują w zasadzie to samo, klienci kierują się innymi preferencjami.

W tym przypadku zwycięzcą jest Wroclavia, która ma nie tylko większą powierzchnię, ale także dworzec autobusowy. Prawdopodobnie nie bez znaczenia jest również to, że wysiadając ze stacji PKP Wrocław Główny i kierując się na południe, to wpierw przechodzimy (lub przynajmniej widzimy) właśnie Wroclavię.

- Do tego pandemia wirusa SARS CoV-2, w sposób istotny przyczyniła się do ograniczenia działalności obiektów komercyjnych - mówił w oświadczeniu z 22 marca 2023 roku Paweł Ruszczak.