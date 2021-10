Za piwo zapłacisz tam starym iPhonem. Jedyny taki bar na świecie

Jeden z londyńskich barów na East Endzie pozwala płacić swoim klientom starymi telefonami. The Trade-Inn jest odpowiedzią na zwiększającą się ilość elektrośmieci w Wielkiej Brytanii. W lokalu możemy zapłacić 14 tysiącami różnych zużytych urządzeń elektronicznych, które następnie trafią do serwisu, po czym zostanie przywrócona ich żywotność i znajdą nowego znalazcę na rynku.

Najnowsze dane potwierdzają, że Wielka Brytania do 2024 roku stanie europejskim liderem w produkowaniu największych ilości odpadów elektronicznych. Prześcignie dotychczasowego zwycięzcę niechlubnego rankingu - Norwegię. Na dalszych pozycjach znajdują się inne kraje Europy Zachodniej: Dania, Holandia i Szwajcaria.

Co to są elektrośmieci?

Odpadami elektronicznymi są niemal wszystkie urządzenia, z których korzystamy na co dzień: laptopy, telefony, telewizory, lodówki, tablety itd.

Niestety większość z nich trafia na wysypiska, gdzie są spalane. Ponadto spore ilości odpadów bogatsze kraje zachodnie wysyłają do Azji lub Afryki, gdzie tam są składowane, zatruwając lokalne środowisko.

Modelka reklamuje nowy bar

Brytyjska modelka i ekolożka Daisy Lowe brała udział w otwarciu baru The Trade-Inn. Była zachwycona ideą, jaka mu przyświeca. Na temat rosnącej ilości elektrośmieci i ich wpływu wyrażała się z niepokojem:

Byłam zszokowana, gdy dowiedziałam się, jaki wpływ na środowisko może mieć samo trzymanie starych telefonów w szufladzie w domu, nie wspominając już o ich wyrzucaniu. Ważne jest, aby po zakończeniu użytkowania urządzenia wrócić go do obiegu, aby mógł z niego skorzystać ktoś inny. Daisy Lowe

The Trade-Inn jest prowadzony przez firmę Spring, która zajmuje się przetwarzaniem starych urządzeń elektronicznych i przywracaniem się do ponownego użytku. Ich celem jest uporanie się z 1,6 milionem ton elektrośmieci wytwarzanych rocznie w Wielkiej Brytanii, co stanowi jedną trzecią całość produkowanych e-odpadów w tym kraju.

