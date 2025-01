Japończycy coraz mocniej obawiają się o życie kierowcy ciężarówki, która kilka dni temu została pochłonięta przez zapadlisko na drodze . 74-letni mężczyzna, którego nazwisko nie zostało ujawnione, we wtorek rano krótko rozmawiał wprawdzie z ratownikami, ale od południa tego samego dnia nie dawał żadnych oznak życia.

Co więcej, zapadlisko od tego czasu powiększyło się, a przeciekające rury wodociągowe i pobliska rura gazowa utrudniają akcję ratunkową, uniemożliwiając ratownikom dłuższe przebywanie pod ziemią. Mają oni jednak pewien pomysł na dotarcie do mężczyzny, którego kabina jest zasypana ziemią i gruzem - zaczęli budowę specjalnej rampy o długości 30 m, która umożliwi wjazd ciężkiego sprzęt do usunięcia gruzu.