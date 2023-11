Dramat w samolocie. Wylecieli z Londynu bez okien

Samolot wyleciał z lotniska Stansted bez okien

Jak stwierdził technik pokładowy, w chwili lotu, hałas na pokładzie był "wystarczająco głośny, by uszkodzić słuch". Uszkodzone okna znajdowały się w tylnej części samolotu, a dokładnie w luku bagażowym. W samolocie znajdowało się trzech pilotów, inżynier, technik obsługi ładunku, sześciu członków personelu pokładowego i dziewięciu pasażerów.

Co ciekawe, od chwili startu, w kokpicie nie pojawiła się informacja o problemie ze spadkiem ciśnienia w samolocie. Dopiero inspekcja technika sprawiła, że załoga podjęła decyzję o przerwaniu wznoszenia samolotu na wysokości nieco ponad 4000 metrów i zmniejszeniu prędkości lotu.

Uszczelki w oknach straciły swoje właściwości

Po powrocie na lotnisko startowe, stwierdzono brak dwóch zestawów okien, składających się wewnętrznej i zewnętrznej szyby oraz gumowej uszczelki. Zdjęcia uszkodzonych okien trafiły do mediów społecznościowych. Na jednym widoczna jest szybka, która wyskoczyła z uszczelki i powiewała na wietrze.

Jak wynika z raportu Jednostki Badań Wypadków Lotniczych, dzień przed felernym lotem, samolot był używany do kręcenia ujęć do filmu. Na pokładzie i na zewnątrz maszyny używano wówczas przez blisko 6 godzin oświetlenia o dużej mocy. Wysoka temperatura zmieniła właściwości uszczelek, które stały się bardziej giętkie niż zwykle. Podczas lotu, gdy potężne strumienie powietrza uderzały w okno i wnikały w uszkodzone uszczelki, ostatecznie doszło do wysunięcia się szyb.