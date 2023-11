Spis treści: 01 Pasażerowie Spirit of Discovery ranni

Pasażerowie Spirit of Discovery ranni

Statek wycieczkowy Spirit of Discovery wyruszył w 14-dniowy rejs wokół Wysp Kanaryjskich, zabierając na pokład około 1000 pasażerów. Niestety, wyjątkowa wyprawa nie przebiegła do końca pomyślnie. W miniony weekend na morzu, a konkretniej w Zatoce Biskajskiej wydarzył się potężny sztorm.

Na skutek niebezpiecznego zjawiska pogodowego aż 100 pasażerów zostało rannych, z czego 5 odniosło poważne obrażenia. Z tego względu wycieczka musiała odwołać wizytę w Las Palmas, w zamian udając się do portu w mieście La Corona. Na szczęście po ostatecznym powrocie do Wielkiej Brytanii żaden z pasażerów nie wymagał dalszego leczenia. Czym jest statek Spirit of Discovery? To doprawdy interesujący wycieczkowiec.

Spirit of Discovery - co to za statek?

Statek Spirit of Discovery (Duch Odkryć) to wycieczkowiec na usługach brytyjskiej firmy Saga Cruises. Został zbudowany przez Meyer Werft i oficjalnie dostarczono go 24 czerwca 2019 roku. Statek cechuje 58 250 tonażu brutto. Co ciekawe, statek ten po przybyciu do Wielkiej Brytanii został ochrzczony przez Kamilę, księżną Kornwalii. Miało to miejsce w Dover i było to pierwsze tego rodzaju wydarzenie portu od 10 lat.

Najważniejsze cechy Spirit of Discovery:

Długość 236 metrów - znacznie mniej, niż tzw. megastatki

10 pokładów pasażerskich

Pojemność 999 pasażerów

523 członków załogi

Znak wywoławczy: MEYE7

4 dziewięciocylindrowe silniki MAN 32/44 od Siemens

Łączna moc 21 600 kilowatów (29 000 KM)

Dziewiczy rejs statku miał miejsce 10 lipca 2019 roku, kiedy wypłynął z Wielkiej Brytanii i opłynął wyspę. Inauguracyjny sezon obejmował wiele tras na terenie północnej Europy, Hiszpanii i basenu Morza Śródziemnego.

Niezwykły wycieczkowiec

Spirit of Discovery w służbie grupy Saga to niezwykły wycieczkowiec. Jego główną cechą jest przede wszystkim mnogość wygód i ekskluzywnych rozwiązań dla pasażerów. Operator przyznaje, że nietypowa jest już sama pojemność, gdyż mało który wycieczkowiec oferuje 999 miejsc. W tym wypadku firma chwali się też zaskakująco wysokim stosunkiem załogi wobec gości. Jak łatwo zauważyć, na jednego pracownika przypada mniej więcej 2 podróżnych, co jest zaskakująco dobrym wynikiem.

Na pokładzie znaleźć można wszelkiej maści luksusy. Nie brak zróżnicowanych restauracji, barów, teatrów czy sal kinowych. Goście mogą skorzystać z usług szoferskich, a podróż odbywa się w standardzie all-inclusive. W cenie ma się zatem wszystko to, czego potrzeba do przyjemnego spędzenia urlopu bez dodatkowych kosztów. Spirit of Discovery jest również przygotowany na nieprzewidziane ewentualności.

Statek jest zgodny z kodem polarnym i wyposażono go w scentralizowany system ogrzewania wody. Dzięki temu zmniejszona została moc pomp o 65 kW i uzyskano oszczędność na poziomie 200 MWh rocznie.