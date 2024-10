W zbombardowanym budynku odkryto tajemniczą maszynę

Tu-143 Rejs pojawił się w stolicy Libanu

Pojawiają się też niepotwierdzone wieści, iż maszyna miała być w pełni sprawna i być szykowana do użycia, a mianowicie uderzenia na obiekty militarne w Izraelu. Niestety, prawdopodobnie prawdy nigdy nie poznamy, ponieważ maszyna zniknęła niedługo po atakach na budynek, w którym była ukryta. Wyjaśnić tej fascynującej historii na razie nie mogą również Izraelczycy. Chociaż Siły Obronne Izraela rozpoczęły inwazję lądową na Liban, to jednak jeszcze nie weszły do Bejrutu i na razie się na to nie zapowiada.

Tu-143 Rejs to bardzo ciekawy dron z napędem odrzutowym. Chociaż pamięta jeszcze czasy związku radzieckiego, to obecnie najczęściej widywany jest podczas wojny w Ukrainie. Prace nad nowym bezzałogowym systemem rozpoznawczym Tu-143 Rejs rozpoczęto w 1968 roku, a ukończono w 1973 roku. Produkcja maszyn trwała do 1989 roku. Wyprodukowano łącznie ponad 950 sztuk, ale większość teraz znajduje się w składach rosyjskiej armii. Rejs jest dolnopłatem w układzie kaczki, ze skrzydłami o skosie 58°.

Czym jest radziecki dron Tu-143 Rejs?

Powierzchnie sterowe stanowią sterolotki i ster kierunku wychylane hydraulicznie. Z przodu kadłuba umieszczony jest nieruchomy destabilizator. Cały przód kadłuba może być odłączany od reszty aparatu, w przodzie umieszczona jest aparatura rozpoznawcza: panoramiczny aparat fotograficzny PA-1, kamera telewizyjna Czybis-B oraz aparatura rozpoznania skażenia radiologicznego Sigma.

Bardzo ciekawym elementem tej maszyny jest jej forma startu. Otóż odbywa się on z mobilnej wyrzutni z użyciem przyspieszacza startowego. Lot wykonywany jest po wcześniej zaprogramowanej trasie. Gdy dron wykona swoje zadania obserwacyjne, wyrzucany jest spadochron, na którym aparat opada. Rejs ląduje na trzech płozach, tuż przed lądowaniem z kadłuba wysuwają się dwa teleskopowe czujniki, których zadaniem jest uruchomienie silnika hamującego na wysokości 1,8 m nad ziemią.