Producent nowego suplementu na kaca, który wszedł właśnie na rynek w Wlk. Brytanii, twierdzi, że “to pigułka przed, która działa". Rozkłada nawet 70 proc. spożytego alkoholu w ciągu godziny.

Oznacza to, że w organizmie pozostanie jedna trzecia alkoholu. Teoretycznie wypiwszy trzy piwa powinniśmy czuć się, jak byśmy wypili jedno. Jak to działa?

Bakterie sposobem na kaca?

Nowe tabletki na kaca zawierają kultury bakterii: laseczki siennej (Bacillus subtilis) oraz, jak podaje producent, Bacillus coagulans (od niedawna są zaliczane do innego rodzaju i noszą nową gatunkową nazwę Weizmannia coagulans).

Bakterie te żywią się alkoholem, który rozkładają na wodę i dwutlenek węgla. Naturalnie występują w glebie i nie są groźne dla człowieka (wytwarzają nawet niewielkie ilości naturalnych antybiotyków).

Czy to pomaga? Teoretycznie bakterie powinny rozłożyć alkohol zanim trafi do krwi. Zatem następnego dnia powinniśmy odczuwać mniejsze skutki kaca.

Badanie potwierdza działanie nowego specyfiku na kaca

Niestety naukowe badanie nad skutecznością tych bakterii przeprowadzono tylko jedno, na zaledwie 24 ochotnikach i spożywających bardzo niewielkie ilości alkoholu. Trudno więc ocenić działanie tego specyfiku.

W badaniu połowa osób nich brała specyfik, połowa zaś placebo przez siedem dni. Przez siedem dni podawano im też niewielkie ilości alkoholu (od 50 do 90 ml w zależności od wagi). Następnie mierzono jego stężenie we krwi przez kolejne dwie godziny.

U osób, które przyjęły specyfik stężenie alkoholu we krwi istotnie było mniejsze o 70 proc. (w porównaniu z osobami, które przyjmowały placebo). Jednak była to średnia wartość. U niektórych ograniczenie ilości alkoholu we krwi było znacznie mniejsze.

Ile kosztują nowe pigułki na kaca? Niemało

W badaniu nie sprawdzano samopoczucia ochotników następnego dnia. A szkoda. Część objawów kaca wynika nie tylko z działania aldehydu octowego, w który nasz organizm zamienia alkohol, by się go pozbyć.

Alkohol nawet w mniejszej ilości powoduje odwodnienie i spadek cukru we krwi (hipoglikemię), więc tych objawów nawet po pigułce z bakteriami na kaca nie unikniemy. Mogą być za to mniej dotkliwe.

Pigułki na kaca można nabyć na razie tylko na internetowej stronie producenta, gdzie kosztują 30 funtów (168 zł) za opakowanie 30 tabletek.