Chwila przyjemności zamiast bólu. Smakowe lizaki do wykrywania raka

Ta nowa metoda może zmienić doświadczenia pacjentów, stanowiąc nieinwazyjną alternatywę dla tradycyjnych zabiegów. Co więcej, mogłaby usprawnić proces diagnostyczny, potencjalnie umożliwiając przeprowadzanie badań w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej, takich jak gabinety lekarskie. To z kolei może prowadzić do wcześniejszej diagnozy i zwiększenia sukcesu leczenia.



Hydrożele to przełomowa technologia

Co więcej, adaptowalna konstrukcja hydrożelu sprawia, że można go dostosowaniu stosować do identyfikacji różnych nowotworów, o ile tylko istnieje dla nich biomarker białkowy. Przyszłe badania mogą zaś rozszerzyć jego zastosowanie na inne rodzaje próbek niż tylko ślina, np. mocz.



I chociaż ten innowacyjny projekt znajduje się wciąż na wczesnym etapie, to naukowcy mają bardzo ambitne plany. W ciągu najbliższych trzech lat skupią się na wykazaniu skuteczności żelu w warunkach laboratoryjnych na prawdziwych próbkach, a następnie na podstawie badań na zwierzętach ustalą potencjalne skutki uboczne.

