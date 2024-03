Kolejny przełomowy przeszczep od świni do człowieka. Tym razem nerki!

Massachusetts General Hospital poinformowało w oficjalnej informacji prasowej, że jego lekarze dokonali pierwszego w historii przeszczepu genetycznie zmodyfikowanej nerki świni do żyjącego człowieka. Co ciekawe, jest to ta sama placówka, która w 1954 roku jako pierwsza przeprowadziła przeszczep nerki w ogóle, więc trudno o bardziej wyspecjalizowane miejsce.



Pacjent, 62-letni Rick Slayman, u którego zdiagnozowano schyłkową niewydolność nerek, wraca do zdrowia i oczekuje się, że wkrótce zostanie wypisany ze szpitala. Zespół operujący go wyraził przekonanie, że nowa nerka wytrzyma lata, choć przyznał jednocześnie, że w kwestii przeszczepów od zwierząt do ludzi pozostaje wiele niewiadomych.



Nie było innej metody, tylko świńska nerka

Co ciekawe, mężczyzna jest pacjentem objętym szpitalnym programem przeszczepów już od 11 lat i wcześniej, tj. w 2018 roku, otrzymał nerkę od dawcy ludzkiego, tyle że pięć lat później nerka zaczęła wykazywać oznaki niewydolności i w 2023 r. zmuszony był wznowić dializę. A kiedy zdiagnozowano u niego schyłkową niewydolność nerek, w której niewydalone z moczem toksyny gromadzą się w organizmie i prowadzą do uszkodzenia innych narządów, lekarze zasugerowali mu wypróbowanie świńskiej nerki.