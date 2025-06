67-letni Fernando da Silva w marcu tego roku dowiedział się, że choruje na raka prostaty i zaledwie trzy miesiące później otrzymał możliwość leczenia, co w przypadku Angoli nie jest wcale takie oczywiste. Medycyna w tym kraju zmaga się z wieloma wyzwaniami, infrastruktura opieki zdrowotnej jest słabo rozwinięta, zwłaszcza poza dużymi miastami, a dostęp do dobrej jakości usług medycznych jest ograniczony.

Choć robotyczna chirurgia nie jest nowością, dotychczas lekarze znajdowali się zazwyczaj w tym samym pomieszczeniu co pacjent. Tym razem zespół przesunął jednak granice możliwości, dosłownie i technologicznie - operację przeprowadzono z wykorzystaniem robotycznego systemu chirurgicznego wartego miliony dolarów, który oferuje precyzyjne narzędzia i obrazowanie w wysokiej rozdzielczości. W sali operacyjnej w Angoli znajdował się zespół wspomagający, gotowy do natychmiastowej interwencji w razie ewentualnych problemów z połączeniem.

Dr Patel nie kryje entuzjazmu i jak podkreślił, to osiągnięcie jest "małym krokiem dla chirurga, ale ogromnym skokiem dla światowej opieki zdrowotnej". Szczególnie istotne może być to dla regionów, które borykają się z niedoborem specjalistów i odpowiedniego sprzętu, zarówno w krajach rozwijających się, jak i w wiejskich rejonach Stanów Zjednoczonych. Dane zebrane podczas tej przełomowej operacji zostaną wkrótce przekazane do FDA. Naukowcy liczą, że pozytywna ocena pozwoli na rozszerzenie zastosowania tej technologii w kolejnych operacjach i to na całym świecie.