Omikron nie oszczędza dzieci. Hospitalizacje dużo częstsze niż przy delcie

Daniel Górecki Medycyna

Z najnowszych danych Centers for Disease Control and Prevention wynika, że chociaż wariant omikron uchodzi za łagodniejszą odmianę koronawirusa SARS-CoV-2 niż delta, to w przypadku dzieci odpowiada za znacznie więcej hospitalizacji.

Omikron nie oszczędza dzieci. Dużo więcej hospitalizacji niż przy delcie 123RF/PICSEL