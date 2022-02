Długi trening o umiarkowanej intensywności zaraz po szczepieniu? Jak najbardziej, bo w świetle nowych badań po 90 minutach ćwiczeń możemy uzyskać lepszą odpowiedź immunologiczną organizmu przez nawet 4 tygodnie.



Związek między zdrowiem i aktywnością fizyczną jest oczywisty, ale naukowcy regularnie zaskakują nas nowymi badaniami wyjaśniającymi, w jaki sposób ćwiczenia wpływają na nasze ciało. Teraz do walki z komórkami nowotworowymi, zwalczania stanów zapalnych i zapobiegania demencji możemy dołożyć jeszcze obniżone ryzyko infekcji wirusowej oraz lepszą odpowiedź immunologiczną na szczepienie.



Czy aktywność fizyczna podnosi skuteczność szczepienia?

W nowych badaniach naukowcy postanowili sprawdzić, czy mowa tylko o regularnej aktywności fizycznej, czy może wystarczy jeden trening zaraz po szczepieniu, żeby wspomóc działanie szczepionki. W tym celu zaprosili do badań ochotników, którzy mieli w najbliższym czasie przyjąć jedną z trzech szczepionek, tj. przeciw COVID-19, grypie sezonowej lub grypie H1N1.

Zdjęcie Najpierw szczepionka, a później na trening - to działa! / 123RF/PICSEL

Każdy z uczestników został losowo przydzielony do jednej z trzech grup, tj. kontrolnej bez ćwiczeń, trenującej 45 min i trenującej 90 minut - w dwóch ostatnich przypadkach aktywność fizyczna miała się rozpocząć w ciągu pół godziny od przyjęcia szczepionki, a jej intensywność pozwalać na utrzymanie pulsu w granicach 120-140. Wszystkim uczestnikom pobrano próbki krwi przed szczepieniem, a także po 2 i 4 tygodniach, by sprawdzić wpływ treningu na poziom przeciwciał.



Osoby trenujące zaraz po szczepieniu przez 90 minut notowały statystycznie znaczący wzrost poziomu przeciwciał i to przez kilka kolejnych tygodni, w porównaniu do grupy kontrolnej.



Jeśli chodzi o grupę trenującą przez 45 minut, nie było między nią i grupą kontrolną żadnych różnic, co pokazuje, że znacznie ma długość treningu.

Wcześniejsze eksperymenty na myszach pokazywały podobne zależności, więc naukowcy hipotetyzują, że jest to dobra wskazówka na temat tego, w jaki sposób można wykorzystać aktywność fizyczną do podniesienia skuteczności szczepionki.



Chodzi o to, że jak pokazały wcześniejsze badania, dłuższe ćwiczenia fizyczne generują inny rodzaj odporności, a naukowcy wskazują szczególnie na białka o nazwie interferony alfa (IFN-α), znane z działania antywirusowego i przeciwnowotworowego. Jak jednak podkreślają naukowcy, potrzeba jeszcze wielu kolejnych badań, by lepiej poznać to zjawisko, ale trening po szczepieniu z pewnością nie zaszkodzi.