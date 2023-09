Polska metoda wykrywania tabletek aborcyjnych. Jest skuteczna i szybka

W artykule dziennikarz wyjaśnił, że kobiety w Ameryce są do dziś przekonane, że nikt nie jest w stanie ustalić, czy zażyły tabletki do sztucznego wywołania poronienia. Jeśli jednak polskim naukowcom udało się opracować taką metodę, to może ona także bardzo poważnie wpłynąć na wyroki w Stanach Zjednoczonych. Nie można bowiem wykluczyć, że dzięki pracy naukowców z Wrocławia amerykańscy śledczy zyskają potężne narzędzie do wykrywania nielegalnych aborcji.

Amerykanie postąpiliby mądrze rozważając możliwość zastosowania tej technologii pewnego dnia po tej stronie Atlantyku i wykorzystania jej przez organy ścigania do sprawdzania, czy kobiety zażywały pigułki aborcyjne. Obecnie są one zakazane lub podlegają ograniczeniom w ponad dwudziestu stanach dziennikarz Patrick Adams na łamach gazety "The New York Times"

Patrick Adams napisał, że rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu potwierdziła, że testy te są już stosowane w Polsce do badania przebiegu ciąży

Wykrywanie zażycia tabletek aborcyjnych. Jak to działa?

Odkrycie polskich naukowców ma być związane z nową metodą wykrywania w próbkach organicznych mifepristonu i mizoprostolu, które wchodzą w skład popularnych tabletek używanych do wywołania poronienia.

W październiku 2022 roku grupa naukowców z Katedry Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i Instytutu Badań Toksykologicznych opisała na łamach specjalistycznego czasopisma Molecules technikę wykrywania tzw. kwasu mizoprostolowego. To substancja wytwarzana przez organizm kobiety po zażyciu mizoprostolu, który wchodzi w skład jednej z tabletek aborcyjnych.

W opublikowanym kilka tygodni później artykule także na łamach Molecules polscy naukowcy opisali "szybką, czułą i niezawodną metodę" wykrywania innego leku aborcyjnego (mifepristonu) we krwi matki.

W artykule opublikowanym w "The New York Times" jego autor nie podał nazwisk polskich naukowców, którzy odkryli metodę wykrywania użycia przez kobiety tabletek aborcyjnych. - Opracowali te testy po części z obawy, że dostępność tabletek aborcyjnych na czarnym rynku stwarza zagrożenie dla zdrowia publicznego - wyjaśnił dziennikarz. Według uzyskanych przez niego informacji badania przeprowadzono w ramach projektu naukowego finansowanego przez państwo w 2022 roku.