Już wiemy, jak zostaje się przestępcą. Winny jest... ołów

Uwaga na ołów, robi z ludzi przestępców

Jak wyjaśnia Maria Jose Talayero, autorka badania opublikowanego na łamach PLOS Global Public Health, potrzebne są dalsze badania, aby dokładniej zbadać, co dzieje się na poziomie indywidualnym, ale w świetle znanych biologicznych skutków ołowiu istnieją podstawy do natychmiastowego działania.

Jej zdaniem wszystkie te wyniki wskazują na znaczący związek między ekspozycją na ołów a wrogim, antyspołecznym i agresywnym zachowaniem, czyli cechami, które silnie korelują z późniejszymi zachowaniami przestępczymi.

Dzieci nie wchłaniają ani nie metabolizują ołowiu w taki sam sposób jak dorośli i są znacznie bardziej podatne na negatywne skutki ekspozycji na ołów ze względu na przepuszczalną barierę krew-mózg i szybko rozwijające się układy narządów tłumaczą badacze.

W XX wieku głównym źródłem ekspozycji na ołów była benzyna i w samych tylko Stanach Zjednoczonych przyczyniła się ona do 170 milionów dorosłych ze zwiększonym ryzykiem chorób psychicznych, problemów sercowo-naczyniowych i chorób neurodegeneracyjnych.

I chociaż wydaje się, że te czasy już dawno za nami, to nic bardziej mylnego. Pomimo wysiłków zmierzających do zmniejszenia ekspozycji na ołów w dzieciństwie, ostatnie badanie wykazało, że prawie pół miliona dzieci w USA ma wykrywalny poziom ołowiu we krwi.

Bieżące źródła zanieczyszczenia obejmują przemysł ciężki i starzejącą się infrastrukturę, ale także mniej oczywiste, jak zabawki z nieuregulowanych rynków, starą farbę czy paliwo lotnicze - głośno było też o przypadkach z Bangladeszu, gdzie ołów stosowany był jako dodatek do najpopularniejszej w regionie przyprawy, czyli kurkumy, w celu wzmocnienia jej żółtego koloru.