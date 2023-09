Pozwał szpital, bo mógł oglądać narodziny swojego dziecka

Warto w tym miejscu dodać, że choć cesarskie cięcie jest zabiegiem operacyjnym, podczas którego należy zachować najwyższe standardy bezpieczeństwa, obecność na sali osoby towarzyszącej nie jest wykluczona.

Co prawda w Polsce nie jest to rozwiązanie popularne i wymaga znalezienia odpowiedniej placówki, ale jest taka możliwość. Co więcej, nie ogranicza się tylko do oglądania procedury zza szyby w sąsiednim pomieszczeniu, ale zakłada fizyczną obecność obok rodzącej kobiety. Pod koniec czerwca tego roku informował o tym np. Szpital św. Rodziny, który jest częścią specjalistycznego zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu:

Dzięki tej decyzji pacjentki oczekujące na poród drogą planowego cięcia mogą być wspierane przez najbliższą osobę, bez względu na to, czy jest to mąż, partner, przyjaciółka czy mama wyjaśniała rzeczniczka szpitala Urszula Łaszyńska w wypowiedzi dla TOK FM.

Jak przekonują eksperci, decyzja o obecności osoby bliskiej przy porodzie zawsze należy jednak do rodzącej i jej najbliższych, bo może to być trudne doświadczenie. Czy na tyle trudne, żeby doprowadzić do rozwoju "choroby psychosomatycznej"?

Trudno powiedzieć, szczególnie że nie wiemy, jak dokładnie wyglądało cesarskie cięcie, przy którym był obecny Australijczyk, ale standardem jest oddzielenie brzucha rodzącej kobiety specjalną kotarą, więc ani ona, ani osoba towarzysząca nie widzą całej operacji.

W tym kontekście zdecydowanie bardziej prawdopodobne są... omdlenia partnerów, choć jak przekonuje Karleen Lee z Banner Health, amerykańskiej organizacji opieki zdrowotnej typu non-profit, zdarzają się one rzadko:

Niektórzy ojcowie mogą odczuwać lekkie mdłości, nawet jeśli nie widzą, co się dzieje. Pamiętaj, aby poinformować anestezjologa lub zespół chirurgiczny, jeśli poczujesz się trochę słabo. Mają sposoby, aby pomóc ojcom, czy to poprzez rozmowę dla odwrócenia uwagi, czy też za pomocą inhalatora z amoniakiem lub soli trzeźwiących.