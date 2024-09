Skrajne zmęczenie przy COVID-19 to fakt. Zmiany widać w mózgu

Płat czołowy odpowiada za wyższe funkcje wykonawcze, jak planowanie, rozumowanie i rozwiązywanie problemów. Z kolei płat skroniowy związany jest z pamięcią i przetwarzaniem, a móżdżek odpowiada za ruch, postawę i równowagę. Co ciekawe, wszystkie te obszary wykazywały już wcześniej zmiany w łączności u pacjentów z zespołem przewlekłego zmęczenia (CFS/ME), który ma zresztą wiele objawów podobnych do długiego COVID, ale nie jest jeszcze jasne, jak i czy te dwie choroby się ze sobą łączą.

Zaburzona łączność między obszarami mózgu

Osoby z ogólnym zmęczeniem, zmęczeniem fizycznym lub dolegliwościami poznawczymi wykazywały zmniejszoną łączność między obszarami czołowymi i potylicznymi mózgu, z kolei zwiększoną łączność zaobserwowano między móżdżkiem a płatem skroniowym. Zmęczenie psychiczne wyróżniało się natomiast innymi zmianami, zwłaszcza w lewych obszarach przedczołowych, przednim zakręcie obręczy oraz wyspie lewej - centralnych punktach sieci odpowiedzialnej za zmęczenie psychiczne.

Znaleziono również zmiany w istocie białej mózgów pacjentów z długim COVID cierpiących na przewlekłe zmęczenie. Istota biała składa się z włókien nerwowych łączących neurony, które są pokryte osłonkami mielinowymi umożliwiającymi szybsze przesyłanie impulsów.

Badanie sugeruje, że zmęczenie fizyczne i psychiczne może być częściowo związane z mikroskopijnymi zmianami, w tym demielinizacją. To proces, w którym uszkodzona zostaje osłonka chroniąca neurony, co może prowadzić do zmniejszenia funkcjonalności, jak osłabienie mięśni, niewyraźne widzenie czy zaburzenia mowy.

Ku zaskoczeniu badaczy, nie wykryli jednak zmian w istocie szarej, która zawiera ciała neuronów. Wcześniejsze badania wykazały zmniejszenie ilości istoty szarej u pacjentów z COVID, ale to zjawisko było obserwowane w czasie infekcji lub krótko po niej i może nie utrzymywać się w dłuższym okresie.

Udział ośrodkowego układu nerwowego w patofizjologii zmęczenia w zespole post-COVID otwiera drogę do stosowania nieinwazyjnych technik stymulacji mózgu w celu łagodzenia zmęczenia u tych pacjentów podsumowują badacze.