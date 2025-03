Pierwsze przypadki zakażeń C. auris w USA odnotowano w 2016 roku, a grzyb został wtedy uznany przez Centra Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) za "pilne zagrożenie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe". Wygląda jednak na to, że podjęte wtedy środki zaradcze nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, bo od tego czasu obserwujemy stale rosnącą liczbę przypadków. Według najnowszych badań skupiających się na systemie opieki zdrowotnej w Miami, wzrosła ona z zaledwie pięciu w 2019 roku do aż 115 w 2023 roku. To wzrost o 2200 proc. w ciągu czterech lat!