Choć ryzyko dla ludzi oceniono jako "bardzo niskie", eksperci ostrzegają, że może to być początek szerszego procesu ekspansji chorób tropikalnych na północ Europy. Do tej pory w Wielkiej Brytanii nie wykryto żadnych przypadków zakażenia wirusem Zachodniego Nilu i przypuszcza się, że trafił on do kraju wraz z zakażonym ptakiem.