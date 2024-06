Idą upały i burze. Co przyniesie nadchodzący tydzień?

Początek wakacji przyniósł nam niezbyt optymistyczną pogodę. W sobotę internet obiegły zdjęcia i nagrania zniszczeń związanych z burzami, intensywnym wiatrem, opadami deszczu oraz gradu. Ulice ponownie zamieniły się w rzeki, elewacje niektórych domów zostały kompletnie zniszczone, ucierpiały szyby i karoserie samochodów.

Ulgę przyniosła niedziela (23.06), mimo miejscami pochmurnego nieba i możliwymi jeszcze lokalnymi opadami deszczu jest przyjemna wakacyjna temperatura. Wszystko jednak wskazuje na to, że już od wtorku do Polski przyjdą upały.

Do Polski nadciągają upały. Lepiej się przygotować

Prognozy IMGW wskazują, że niedzielna pogoda utrzyma się także w poniedziałek (24.06). Jednak już od wtorku powinniśmy szykować się na upały, początkowo w zachodniej części kraju. Tam termometry mogą wskazać 27 st. C. Każdy kolejny dzień będzie tylko gorętszy.

Reklama

W środę w całej Polsce będzie od 27 st. C do 30 st. C. Czwartek przyniesie temperatury od 30 st. C do 32 st. C, piątek nawet do 34 st. C. Według części prognoz tak wysokie wartości utrzymają się nawet do soboty. Pewną ulgę przyniesie dopiero niedziela. W weekend możemy się spodziewać burz oraz deszczu.