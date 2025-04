IMGW ostrzega: na południu Polski w ciągu doby może spaść od 50 do 70 mm deszczu, a burzom towarzyszyć będą porywy do 70 km/h i lokalnie grad. - To siedem 10‑litrowych wiader na każdy metr kwadratowy - obrazowo tłumaczy rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski w rozmowie z Radiem ZET. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa już wysłało alerty o możliwych podtopieniach. W piątek strefa opadów przesunie się ku południowym krańcom kraju, w sobotę sytuację uspokoi klin wyżowy, ale wcześniej lokalnie spadnie miesięczna norma w kilka godzin.

Meteorolodzy mierzą deszcz w milimetrach wysokości słupa wody. Co właściwie oznaczają te liczby? Wbrew pozorom przeliczenie jest niezwykle proste: 1 mm opadu = 1 litr wody na metr kwadratowy. W klimacie Polski (rocznie średnio ok. 600 mm opadu) norma dobowa w ciepłym półroczu to zwykle 2-3 mm - przyjemny, równomierny deszcz. 10 mm to już solidny, kilkugodzinny opad. 20-30 mm oznacza ulewę, po której studzienki zaczynają się dławić, ale dobrze chłonąca gleba jeszcze daje radę. 50 mm w kilka godzin bywa krytyczne: rowy melioracyjne i ulice mogą zamienić się w strumienie, a w terenach górskich rośnie ryzyko powodzi błyskawicznej.