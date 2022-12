Płonące niebo nad Opolem. Co to za zjawisko?

Wczoraj w Opolu mieszkańcy mogli podziwiać wyjątkowo piękne i charakterystyczne dla tej pory roku zjawisko. Niebo przybrało intensywnie czerwoną barwę, która przywodzi na myśl ogień.

Płonące niebo, co to za zjawisko?

Choć jaskrawoczerwone niebo jest wyjątkowo piękne, to pojawienie się go akurat w grudniu nie jest niczym niezwykłym. Kąt nachylenia Ziemi sprawia, że Słońca znajduje się wyjątkowo nisko nad horyzontem, a jego promienie mają jeszcze dłuższą drogę do przebycia. Z tego powodu światło niebieskie jest rozproszone, a do nas docierają fale o intensywnie czerwonej barwie.

Czerwone niebo a ludowe prognozy

Przyjęło się, że intensywnie czerwony zachód Słońca wróży pogorszenie pogody, w tym silny wiatr i opady deszczu. Nie ma jednak żadnych dowodów meteorologicznych na związek barwy z intensywnością wiatru. Potwierdzają to również dzisiejsza pogoda w Opolu. Wczorajsze widowisko nie przyniosło ani silniejszego wiatru, ani deszczu. Niekiedy taki zachód może być związany z nadchodzącym ośrodkiem wysokiego ciśnienia.

Kolory nieba

Choć jesteśmy przyzwyczajeni do niebieskiego nieba i pomarańczowego lub czerwonego zachodu Słońca, intensywność barwy może się zmieniać. Nie ma jednego błękitu nieba. Będzie różniło się w zależności od stopnia zanieczyszczenia czy wilgotności. Co jakiś czas pojawiają się informacje o pyle znad Sahary, który dociera do naszego kraju. Również wtedy barwa zachodzącego Słońca będzie bardziej intensywna.

