Zestrzelonym przez siły rosyjskie dronem ma być potężny RQ-4 Global Hawk - maszyna, która regularnie lata wokół Krymu w celach rozpoznawczych. Zestrzelenia bezzałogowca, według prokremlowskiego bloga militarnego Fighterbomber miał dokonać naddźwiękowy myśliwiec przechwytujący MiG-31. Brak jest jednak na ten temat oficjalnego potwierdzenia od Sił Zbrojnych USA.

RQ-4 Global Hawk to jeden z najlepszych bezzałogowców rozpoznawczych

Amerykański dron szpiegowski Global Hawk to jeden z największych aktywnie użytkowanych bezzałogowców wojskowych na świecie. Dzięki swojej konstrukcji, mieszczącej duże zapasy paliwa, może on prowadzić rozpoznanie nawet przez 34 godziny bez tankowania w powietrzu.

Zasięgiem RQ-4 przewyższa nawet największe amerykańskie bombowce. Może on pokonać aż 20 tys. kilometrów. Dzięki temu nie musi wcale startować z lotnisk znajdujących się blisko swojego celu - może wystartować z bazy na terenie USA i prowadzić rozpoznanie w dowolnym punkcie kuli ziemskiej.

Global Hawk został oficjalnie wprowadzony do uzbrojenia w 2001 roku i miał zastąpić słynne szpiegowskie U-2 z 1955 roku. Od tego czasu prawdopodobnie powstały około 42 egzemplarze maszyny, które jednak z racji na bardzo wysokie koszty produkcji nie wyparły z linii samolotu z lat 50., a nawet planuje się ich wycofanie do 2027 roku. Prawdopodobnie dlatego straty Global Hawków nie są dla Amerykanów tak bolesne.

RQ-4 jest maszyną, która nie potrzebuje stałej ingerencji operatora, gdyż po zaprogramowaniu może latać po z góry ustalonej trasie. Każda wersja drona posiada sensory optyczne, które umożliwiają obserwację terenu w świetle widzialnym oraz w podczerwieni z bardzo dużym przybliżeniem.

Najnowsza wersja RQ-4 jest wypełniona po brzegi nowoczesnymi technologiami

Obecnie używany wariant Global Hawka, czyli Block 40 wyposażony jest w multiplatformową technologię radarową, której serce stanowi radar AESA zapewniający maszynie zdolność do skanowania powierzchni ziemi oraz wyszukiwania ruchomych celów. W ciągu jednego dnia dron może zeskanować obszar o powierzchni 100 tys. kilometrów kwadratowych, czyli mniej więcej wielkości Islandii.

Poza tym wersja Block 40 wyposażona jest także w nowoczesny radar pogodowy umożliwiający wykrywanie turbulencji w powietrzu. Global Hawki w najnowszej wersji mogą również przeprowadzać rozpoznanie morskie za pomocą wskaźnika morskich celów ruchomych i radaru o odwróconej syntetycznej aperturze.

Drona można wyposażyć w opcjonalny pakiet SIGINT, dzięki któremu maszyna zamienia się w sprzęt rozpoznania radioelektronicznego, z którego można podsłuchiwać komunikację, a także namierzać radary oraz zakłócać łączność.

USA utraciło już drona nad Morzem Czarnym

Amerykanie już w zeszłym roku stracili w okolicy Krymu jeden ze swoich dronów. Mowa o MQ-9 Reaper, który również wykonywał działania rozpoznawcze. Agresywne manewry przechwytujących rosyjskich odrzutowców uszkodziły jego konstrukcję, przez co spadł do Morza Czarnego. Był to pierwszy bezpośredni kontakt armii rosyjskiej i amerykańskiej od czasów zimnej wojny.