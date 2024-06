Z ich relacji wynika, że Rosjanie najpierw wystrzelili kilka bomb kierowanych, a następnie uderzyli artylerią kal. 152 mm. Następnie do szturmu wysłano piechotę i pojazdy opancerzone, które wspierała duża liczba dronów uderzeniowych FPV. I chociaż taktyka okazała się skuteczna, bo Moskwa przejęła kontrolę nad większością wioski, to poniosła przy tym ogromne straty, a do tego sama miejscowość od dawna jest zniszczona i wyludniona.

Próbowali zasłonić swoje ruchy dużą liczbą dronów FPV i uniemożliwić naszej piechocie dotarcie na pozycje podczas rotacji wyjaśnia wojskowy.