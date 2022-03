Pod koniec lutego Władimir Putin wydał swoim wojskom rozkaz wkroczenia na teren Ukrainy. Niesprowokowany atak na niepodległy kraj spotkał się ze stanowczym sprzeciwem innych państw. Oprócz oczywistych działań, jak sankcje na Rosję i pomoc humanitarna oraz zbrojeniowa Ukrainie, państwa NATO zaczęły się zbroić. Atak Rosji był jednoznacznym sygnałem, że czasy pokoju mogą się zakończyć z dnia na dzień i trzeba być gotowym na wojnę.

Sky Sabre w Polsce. Zdecydowana inicjatywa Wielkiej Brytanii

Do tej pory wiele państw NATO zaniedbywało finansowanie armii ze względu na fakt, że w razie konfliktu do walki włączą się wspólne siły Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ostatnie działania Rosji pokazują, że jednak lepiej się samodzielnie zbroić. Niemcy drastycznie zwiększyły swoje wydatki na armię. Mowa tu o jednorazowym, dodatkowym wydatku 100 miliardów euro i stałym wzroście do 2 proc. swojego roczne na obronę.

Polska już wcześniej zapowiadała zwiększenie liczebności armii. Nasz kraj jest jednym z kolejnych potencjalnych celów Rosji, w przypadku porażki Ukrainy. Kraje NATO doskonale to rozumieją, dlatego też naciskają, by dozbroić nie tylko Ukrainę, lecz również Polskę. Sekretarz obrony Wielkiej Brytanii, Ben Wallace ogłosił, ze Wielka Brytania jest gotowa rozlokować w Polsce swoje systemy Sky Sabre i wysłać stu żołnierzy.

To była bardzo słuszna decyzja, że rozpoczęliśmy tak bliską współpracę z jednym z naszych najstarszych sojuszników, czyli z Polską. Wielka Brytania wspiera Polskę i dalej tak będzie, ponieważ to Polska na swoich barkach dźwiga największy ciężar wynikający ze skutków tej wojny. Polska radzi sobie bardzo dobrze i naprawdę robi to w sposób niezwykle odważny. Dlatego chciałbym ogłosić, że rozlokujemy w Polsce system średniego zasięgu Sky Sabre. Dodatkowo wyślemy 100 żołnierzy, aby wspierać Polskę i przede wszystkim zagwarantować bezpieczeństwo polskiej strefy powietrznej poinformował sekretarz obrony Wielkiej Brytanii.

Co to jest Sky Sabre?

Sky Sabre jest naziemną wersją systemu rakietowego o średnim zasięgu, który został zaprojektowany przez MBDA UK dla Wielkiej Brytanii. Jego głównym zadanie jest punktowa i obszarowa obrona przeciwlotnicza poprzez wykrycie na radarze zagrożenia i zneutralizowanie go przy użyciu rakiety CAMM (Common Anti-Air Modular Missile).

Sky Sabre jest skuteczny jeśli cel znajduje się w odległości nie mniejszej niż 1 kilometr, lecz nie dalej niż 25 kilometrów. System wystrzeliwuje pociski CAMM, które ważą około 100 kilogramów, mają 3,2 metra długości i niecałe 17 cm średnicy. Dodatkowo są w stanie poruszać się z prędkością nawet 1020 metrów na sekundę.

Sky Sabre zastąpił w brytyjskiej armii poprzedni system przeciwlotniczy Rapier, którego skuteczność kończyła się na trzykrotnie krótszym dystansie.