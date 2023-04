Jaką?

Patrząc, jak ostatnio Rosjanie nas co chwila straszą, to taka baza pokazuje dobitnie, że jesteśmy na takie groźby przygotowani. Ona udowodnia, że mamy dobre relacje z naszym sojusznikiem Stanami Zjednoczonymi, co też ma znaczenie. Ale to także wysłanie jasnego sygnału, że wzmacniamy NATO. I proszę pamiętać, że im więcej w Polsce żołnierzy sojuszu z innych państw, tym stajemy się wartościowszym partnerem w sojuszu północnoatlantyckim.

Wideo youtube

Myśli pan, że baza będzie działała odstraszająco na Rosjan?

Oczywiście, że tak. Proszę zobaczyć, jak Rosjanie boją się czołgów Leopard 2, które Ukraińcy teraz dostaną. To teraz proszę sobie wyobrazić, że oni dowiadują się, że Amerykanie do Polski czy wojska NATO przerzucają z 500 czołgów Abrams gotowych w każdej chwili do walki. One tutaj będą! Wystarczy do nich przywieźć czołgistów, a to można zrobić czterema samolotami. Nie trzeba transportować amunicji, paliwa, bo wszystko jest na miejscu.

Czyli chodzi o szybkość reakcji?

To tak jakby pan chciał wypożyczyć sobie na wakacje samochód - przychodzi pan do wypożyczalni i po chwili jedzie samochodem. Tak samo może wyglądać sytuacja z czołgistami. Ten sprzęt po prostu tutaj będzie. To naprawdę ma znaczenie.

Jakie informacje dotyczące bazy powinny być ujawnione, a jakie trzymane w tajemnicy?

Oczywiście nie można ujawniać, jakie np. systemy obrony przeciwlotniczej będą pilnowały tych baz, jakie samoloty będą tam wykorzystywane i jakie będą możliwości lotniska. Ale obawiam się, że rosyjskie służby i tak będą próbowały tego się dowiedzieć na własną rękę.