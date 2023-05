Eksperyment, który wywróci do góry nogami nasze pojmowanie Wszechświata

Potężny test Modelu Standardowego w CERN

Naukowcy tłumaczą, że rozpad bozonu Higgsa na bozon Z i foton jest podobny do rozpadu na dwa fotony. W tych procesach bozon Higgsa nie rozpada się bezpośrednio na te pary cząstek. Zamiast tego rozpady przebiegają przez pośrednią "pętlę" "wirtualnych" cząstek, które pojawiają się i znikają i nie mogą być bezpośrednio wykryte. Te wirtualne cząstki mogą obejmować nowe, jeszcze nieodkryte cząstki, które oddziałują z bozonem Higgsa.

W jaki sposób badacze z ośrodka CERN zamierzają sprawdzić, czy są dziury w Modelu Standardowym? Otóż przewiduje on, że jeśli bozon Higgsa ma masę ok. 125 miliardów elektronowoltów, ok. 0,15% bozonów Higgsa rozpadnie się na bozon Z i foton. Co jednak istotne, niektóre teorie, które rozszerzają Model Standardowy, przewidują inne tempo rozpadu. Pomiar szybkości rozpadu dostarcza zatem cennych informacji zarówno na temat fizyki wykraczającej poza Model Standardowy, jak i naturę bozonu Higgsa.