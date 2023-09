Jak zostać żołnierzem i dostać się do wojska? Trzy sposoby

Spis treści: 01 Jak się dostać do wojska? Są trzy sposoby

02 Kto może zgłosić się do wojska?

03 Jak wygląda rekrutacja do służby wojskowej?

04 Praca w wojsku: zarobki i przywileje

Jak się dostać do wojska? Są trzy sposoby

Do wojska można się dostać na trzy sposoby. Pierwszym jest ukończenie Akademii Wojskowej lub jakiejś wyższej uczelni wojskowej. Student na pierwszym roku ma staje się żołnierzem dobrowolnej służby wojskowej, a na drugim - zawodowej służby wojskowej. Warunkiem jest zdana matura, niekaralność, polskie obywatelstwo oraz pozytywne przejście testów sprawności fizycznej i odporności psychicznej. Przed rozpoczęciem studiów kandydaci przechodzą szkolenie wojskowe, zakończone uroczystą przysięgą.

Osoby, które ukończyły studia wyższe, a chciałyby dostać się do wojska, mogą zapisać się na kurs oficerski lub podoficerski. Kurs jest płatny, może trwać trzy miesiące lub pół roku. Poprzedzony jest egzaminem z języka obcego, sprawdzianem sprawności fizycznej, badaniami lekarskimi i rozmową kwalifikacyjną. Kursy prowadzą wyższe uczelnie wojskowe. W trakcie trwania rekrutacji uczelnia zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie.

Trzeci sposób, w jaki można się dostać do wojska to zgłoszenie się na ochotnika. W tym celu należy złożyć wniosek o powołanie w wybranym Wojskowym Centrum Rekrutacji. Można to zrobić również elektronicznie przez portal zostanzolnierzem.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu +48 800 180 110. To infolinia, na której konsultanci wyjaśnią, jakie warunki trzeba spełnić i pokierują dalej.

Kto może zgłosić się do wojska?

Do wojska na ochotnika może zgłosić się osoba, która spełnia następujące warunki:

mają polskie obywatelstwo;

ukończyły 18. lata;

są zdolne psychicznie i fizycznie do odbywania służby wojskowej;

nie są karane za umyślne spowodowanie przestępstwa;

mają nieposzlakowaną opinię;

mają wykształcenie co najmniej podstawowe.

Wszyscy, którzy spełniają te warunki, bez względu na płeć, mogą złożyć wniosek o powołanie do służby wojskowej. Zanim jednak zostanie żołnierzem, będzie musiała przejść rekrutację i odbyć szkolenia wojskowe.

Zdjęcie Kandydat do wojska musi przejść badania lekarskie. /Adam Staśkiewicz /East News

Jak wygląda rekrutacja do służby wojskowej?

Aby dostać się do wojska, najlepiej zacząć od zgłoszenia się przez portal zostanzolnierzem.pl. Tam należy wypełnić i wysłać formularz. Dwa tygodnie po jego wypełnieniu kandydat dostanie informację, kiedy i w jakim oddziale Wojskowego Centrum Rekrutacji ma się zgłosić. Należy ze sobą zabrać książeczkę wojskową, świadectwa ukończonych szkół, świadectwa pracy i zaświadczenie o niekaralności.

W WCR kandydat zostanie zbadany, odbędzie rozmowę z psychologiem oraz rozmowę kwalifikacyjną. Wszystko to odbędzie się w ciągu jednego dnia. W przypadku pozytywnej decyzji kandydat dostaje kartę powołania na szkolenie podstawowe. Jedynym kosztem takiej rekrutacji jest 30 zł opłaty za zaświadczenie o niekaralności.

Szkolenie podstawowe trwa 28 dni, obejmuje zajęcia praktyczne i teoretyczne. Po tym czasie kandydat składa przysięgę i otrzymuje stopień wojskowy. Następnie czeka go jeszcze szkolenie specjalistyczne, trwające 11 miesięcy. Po jego pozytywnym ukończeniu kandydat może złożyć wniosek o zawodową służbę wojskową. Wojsko nie różnicuje kandydatów ze względu na płeć, więc żołnierzem zawodowym może zostać również kobieta. Od 2022 roku Ustawa o Obronie Ojczyzny zniosła konieczność przechodzenia skomplikowanych testów sprawności fizycznej. Możliwości fizyczne rekrutów weryfikuje szkolenie wojskowe.

Praca w wojsku: zarobki i przywileje

Żołnierz musi się liczyć z tym, że może być przydzielony do dowolnej jednostki i nie będzie miał na to wpływu. Dotyczą go także przeniesienia do innych jednostek. W zamian ma całkiem stabilną pracę, pewne zarobki i wiele przywilejów. Najniższa pensja, jaką otrzymuje żołnierz to 4960 zł brutto. Do tego dochodzą z czasem ściśle określone dodatki, takie jak:

dodatek specjalny (np. za usuwanie skutków klęsk żywiołowych lub odbywanie służby w składzie jednostek Marynarki Wojennej na morzu);

dodatek za długoletnią służbę wojskową (uposażenie co 3 lata zwiększa się o 3%, po 15 latach o 15% oraz o 1% z każdym kolejnym rokiem);

dodatek służbowy;

dodatek kompensacyjny;

dodatek motywacyjny;

dodatek wyrównawczy.

Poza dodatkami zawodowi żołnierze Wojska Polskiego i ich rodziny mogą liczyć na następujące nagrody:

nagrody uznaniowe;

nagrody jubileuszowe;

zapomogi;

gratyfikacje urlopowe;

dodatkowe wynagrodzenia;

dodatkowe uposażenia roczne;

należności za podróże i przeniesienia;

należności zwolnieniowe;

należności za pełnienie służby poza granicami Polski;

należności pośmiertne.

Ponadto wojskowi mają 78% zniżki na bilety PKP. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy znajdują się w pociągu w sprawach służbowych - wtedy zniżka wynosi 100%. W komunikacji miejskiej żołnierze wykonujący obowiązki służbowe mogą liczyć na 78% zniżki. Taką samą ulgę mają Żołnierze Służby Zasadniczej, którzy odbywają niezawodową służbę wojskową, z wyjątkiem służby okresowej i nadterminowej.

Osoby, które ukończyły dobrowolną służbę wojskową, mogą się nie zdecydować na pracę żołnierza. W takim wypadku mogą liczyć na pierwszeństwo zatrudnienia w administracji publicznej pod warunkiem, że spełniają wymogi dotyczące kwalifikacji. Żołnierze zawodowi dostaną też służbowe mieszkania lub zakwaterowanie. Jeśli nie chcą z nich korzystać, otrzymują dodatek mieszkaniowy.

Źródła: gov.pl, zostanzolnierzem.pl, wojsko-polskie.pl

