Jeszcze pachniał farbą! Rosjanie stracili nowiutki Plastun-SN

Plastun-SN. Co to za jednostka?

Plastun-SN bazuje na cywilnym pojeździe terenowym Plastun o tej samej nazwie, który Rosjanie zaadaptowali na potrzeby wojskowe. Oznacza to, że pod maską znajdziemy silnik z samochodów Łada, który nie zapewnia wybitnych osiągów - maksymalna prędkość "Tuzika" to 50 km/h, niemniej jednostka nadrabia to mobilnością wynikającą m.in. z lekkiej konstrukcji.



Pojazd waży 3,8 tony i mierzy 500 mm szerokości, mieści na pokładzie do ośmiu osób (czterech ratowników, dwie osoby ranne i dwóch członków załogi) lub sześciu podczas pokonywania przeszkód wodnych, a jego pancerz klasy Br3 i Br4 może wytrzymać ostrzał z pocisków kalibru od 9x19 mm do 7,62x39 mm.

Co jednak ciekawe, Plastun-SN nie zapewnia żadnej ochrony przed zagrożeniem z powietrza, bo ma otwartą konstrukcję nadwozia (z odpinanym wodoodpornym daszkiem), co przy ukraińskiej armii dronów wydaje się nieporozumieniem. Tak czy inaczej, producent szykuje się do wypełnienia podpisanego kontraktu, deklarując możliwość produkcji 4-5 jednostek miesięcznie, która w niedalekiej przyszłości ma zostać zwiększona do 200-250 jednostek rocznie.