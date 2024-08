Dronowiec Shahid Bagheri pozuje do zdjęć

Wyraźnie widać, że Teheran skupia się na latających bezzałogowcach, nic więc dziwnego, że w końcu podjął też decyzję o przygotowaniu z myślą o nich "dronowca", czyli swoistego lotniskowca do transportu i rozmieszczania dronów. Po raz pierwszy usłyszeliśmy o nim późną wiosną 2022 roku, kiedy to jednostka o nazwie Perarin została ulokowana w suchym doku. Warto tu bowiem wyjaśnić, że Shahid Bagheri nie jest typowym lotniskowcem budowanym od podstaw, ale rozległą konwersją wycofanego ze służby kontenerowca.

Perarin, który został zbudowany w 2000 roku, miał 240,2 m długości i 32,2 m szerokości, więc idealnie pasował wymiarami do nowego irańskiego planu. Jak widzimy na najnowszych zdjęciach ujawnionych na Twitterze przez Iranian Naval Force, chociaż nie są one najlepszej jakości, prace wyraźnie zmierzają ku końcowi - kadłub Shahid Bagheri jest już pomalowany na szaro, a jego pokład lotniczy pokryty odpowiednią powłoką.

Zdjęcie Wygląda na to, że prace nad Shahid Bagheri zmierzają ku końcowi. To irański dronowiec / Iranian Naval Force / Twitter

Pomysłowość irańskich stoczniowców

Wzbudza on zresztą sporo zainteresowania, bo irańscy stoczniowcy zdecydowali się zachować oryginalny projekt nadbudówki kontenerowca, ale jednocześnie chcieli zmaksymalizować długość pokładu startowego, więc umieścili go pod kątem - udało się w ten sposób uzyskać 170 metrów długości i 18 metrów szerokości. Za nadbudówką znajduje się również dodatkowe lądowisko, bo chociaż okręt ma służyć przede wszystkim latającym bezzałogowcom, to może też obsłużyć klasyczne śmigłowce.

Kiedy zatem należy spodziewać się gotowości bojowej jednostki? Trudno powiedzieć, bo chociaż wydaje się, że ukończono już najbardziej skomplikowane i czasochłonne etapy przebudowy, to pozostaje jeszcze kwestia wyposażenia, uzbrojenia czy przeszkolenia załogi. Pod górnym pokładem muszą przecież znajdować się hangary dronowe, magazyny broni, paliwa, pomieszczenia do pracy i odpoczynku załogi itd.

Warto też dodać, że Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej planuje budowę dwóch takich jednostek - druga ma nosić nazwę Shahid Mahdavi, a jako jej baza posłuży najpewniej kadłub kontenerowca Sarvin. I może nie stanowią one realnego zagrożenia dla Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych i jej sojuszników, ale mają znaczną wartość i to nie tylko symboliczną - irańskie drony rozmieszczone z ich pokładów mogą siać spustoszenie w żegludze komercyjnej i atakować inne słabo bronione cele.