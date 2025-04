Zgodnie z raportem opublikowanym przez specjalistów z Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych (CSIS), w stoczni Nampo na zachodnim wybrzeżu Korei Północnej powstaje fregata rakietowa, która ma być wyposażona w pionowe wyrzutnie rakiet, przeznaczone zarówno do ataków lądowych, jak i morskich. Okręt ma mieć około 140 metrów długości, co czyni go największym okrętem wojennym wybudowanym w tym kraju.

Jednak samo zbudowanie okrętu to tylko połowa wyzwań. Integracja zaawansowanych systemów łączności, elektroniki, broni oraz sensorów to zadanie, które wymaga dużych umiejętności i doświadczenia. Carl Schuster, były kapitan marynarki wojennej USA, podkreśla, że budowa nowoczesnego okrętu wojennego to ogromne wyzwanie technologiczne. Choć Korea Północna ma doświadczenie w budowie kadłubów i silników, to połączenie nowoczesnych systemów w pełni funkcjonalny okręt jest o wiele trudniejsze do osiągnięcia.