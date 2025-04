działać jako nośnik wspomnianego już systemu laserowego "Trójząb-90", zapewniającego zdolność do neutralizacji szerokiego wachlarza zagrożeń powietrznych. Zasięg jej skutecznego rażenia to do 3000 m w przypadku dronów, bomb kierowanych, pocisków manewrujących i balistycznych, do 5000 metrów w przypadku śmigłowców i samolotów i do 10 000 metrów w przypadku oślepiania celów powietrznych. Prezentacja Alligatora-9 to kolejny krok Ukrainy w kierunku rozwijania systemów autonomicznych do walki z rosyjskimi siłami morskimi, które odgrywają coraz większą rolę w strategii obronnej kraju. Chociaż liczba produkowanych jednostek oraz terminy wdrożenia nie zostały ujawnione, materiał wideo udostępniony przez stronę rządową sugeruje, że projekt wkroczył już w fazę realizacji.