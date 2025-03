Zaczęło się od Sea Baby, którymi Ukraina chwaliła się w sierpniu 2023 roku, informując o ich wykorzystaniu do głośnego ataku na Most Krymski i przedstawiając je jako "konstrukcję rozwojową całej rodziny bezzałogowych dronów kamikadze". Prace nad nią ruszyły zaraz po rosyjskiej inwazji, a produkcja odbywała się w tajnych zakładach rozproszonych na terenie całej Ukrainy, co uniemożliwiło Rosjanom wpływania w znaczący sposób na ich wytwarzanie. Od tego czasu ukraińskie drony nawodne doczekały się wielu usprawnień, modyfikacji i wersji, stając się postrachem rosyjskiej Floty Czarnomorskiej i wzorem dla wielu armii świata.

Kluczowymi cechami Katran VENOM mają być wielofunkcyjność oraz potężne uzbrojenie, które może obejmować dwie torpedy przeznaczone do eliminacji celów morskich (dokładny model nie został ujawniony, ale warto pamiętać, że Szwecja przekazała Ukrainie nieujawnioną broń podwodną, którą mogą być nowoczesne torpedy Torped 47 lub SLWT), karabin maszynowy M134 Minigun do niszczenia obiektów na czołowym kursie, karabin maszynowy Browning z kątem ostrzału 180 stopni przeznaczony do zwalczania celów powietrznych oraz dwa przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe Piorun (tak, te słynne polskie Pioruny) do obrony przed atakami z powietrza.