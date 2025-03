Armia Francji przyspieszyła eksperymenty związane z potężną bronią hipersoniczną. Kraj ten ma znaleźć się w elitarnym gronie posiadaczy supernowoczesnych pocisków, które będą rozpędzać się do blisko 6000 km/h i przenosić ładunki jądrowe. Taka broń będzie mogła zaatakować cele leżące na terenie wroga w zaledwie kilka minut po jego agresji.

Obecnie wojsko czyni przygotowania do testu drugiego demonstratora hipersonicznego pojazdu szybującego VMaX-2 (Véhicule Manœuvrant eXpérimental). Co ciekawe, ze względu na plany Donalda Trumpa związane z możliwością likwidacji NATO i ograniczenia wsparcia militarnego Europy, francuska armia przy budowie broni hipersonicznej nie będzie używała technologii pozyskanych ze Stanów Zjednoczonych, by w kwestiach strategicznych nie uzależniać się od tamtejszego rządu.

Francja zaskoczyła USA i Rosję testami broni hipersonicznej

Dlatego przy najnowszym teście hipersonicznego pojazdu szybującego VMaX-2 zostanie użyta francuska rakieta, a nie jak wcześniej planowano, amerykańska. Ta decyzja wywołała duże kontrowersje w Waszyngtonie oraz niepokój w Moskwie - Wiele narodów wyposaża się w takie technologie, my mamy wszystkie kompetencje, by to zrealizować: nie możemy dłużej czekać - argumentowała Florence Parly, była minister francuskich sił zbrojnych, wskazując na konieczność nadążania za globalnymi potęgami, takimi jak Rosja, Chiny czy Stany Zjednoczone.

Program, realizowany pod kierownictwem ArianeGroup, we współpracy z Narodowym Biurem Badań i Studiów Lotniczych (ONERA), miał na celu stworzenie demonstratora zdolnego do lotu z prędkością przekraczającą Mach 5 (ok. 6174 km/h), co osiągnięto w pierwszym teście w czerwcu 2023 roku. Test ten potwierdził, że Francja dołączyła do elitarnego grona państw posiadających technologię hipersoniczną. Sukces ten otworzył drogę do dalszych prac, a VMaX-2 ma być kolejnym krokiem naprzód.

Kraj ten nie jest nowicjuszem w dziedzinie technologii hipersonicznych. Już w latach 60. XX wieku, dzięki projektom MINERVE i VERAS (Véhicule Expérimental de Recherches Aérothermodynamiques et Structurales), kraj ten plasował się w czołówce badań nad bronią hipersoniczną.

VMaX-2, czyli demonstrator broni hipersonicznej

MINERVE zakładało stworzenie pocisku aerobalistycznego Matra 600, który miał być wystrzeliwany z bombowca supersonicznego, natomiast VERAS koncentrowało się na opracowaniu hipersonicznego pojazdu szybującego, uruchamianego za pomocą rakiety Diamant A. Oba projekty zostały jednak porzucone z powodu braku funduszy i trudności technicznych, takich jak niedostatek odpowiednich materiałów.

Teraz jednak technologia poszła naprzód, dlatego Francja nie chce zmarnować tego potencjału. Eksperci wskazują, że pierwszy lot demonstratora VMaX, przeprowadzony 26 czerwca 2023 roku z centrum testowego DGA, był przełomowym momentem. Pojazd wyniesiony przez rakietę sondującą poruszał się z prędkością hipersoniczną, odbijając się od warstw atmosfery i demonstrując zdolności manewrowe.

Francja dołącza do elitarnego grona posiadaczy broni hipersonicznej

Nowy demonstrator, którego lot planowany jest jeszcze w 2025 roku, ma oferować jeszcze lepsze osiągi i pozwolić na bardziej zaawansowane eksperymenty. Kluczowym elementem projektu jest rozwój technologii umożliwiających powrót obiektów z atmosfery, co może mieć szerokie zastosowanie nie tylko w wojsku, ale także w sektorze cywilnym, np. w lotach kosmicznych.

Przedstawiciele armii tłumaczą, że strategiczne znaczenie programu VMaX-2 jest nie do przecenienia. W dobie rosnącej rywalizacji militarnej, technologie hipersoniczne stają się symbolem potęgi technologicznej i militarnej. Zdolność do szybkiego i nieprzewidywalnego uderzenia, jaką oferują pojazdy hipersoniczne, może znacząco wzmocnić francuską doktrynę odstraszania.

