Brytyjskie myśliwce Eurofighter dotarły do Polski

Wczoraj (25 marca) mieszkańcy Trójmiasta i okolic mogli słyszeć huk silników odrzutowych. Była to część przelatujących myśliwców Eurofighter Typhoon z Królewskich Sił Powietrznych Wielkiej Brytanii. Mowa o sześciu maszynach, które przyleciały z bazy RAF Lossiemouth w Szkocji do 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku.

- Łącznie sześć samolotów Typhoon zostało wysłanych do Polski z RAF Lossiemouth; wszystkie są obsługiwane przez 2. Eskadrę Królewskich Sił Powietrznych Wielkiej Brytanii. Samoloty będą stacjonować w Polsce do lipca 2025 roku. Biorą udział w misji NATO Air Policing, która ma na celu utrzymanie bezpieczeństwa na niebie Sojuszników - zdradził dla Interii GeekWeek major lotnictwa Paul Bell, kierownik ds. mediów, komunikacji i grafiki RAF Lossiemouth.

Pojawienie się w Polsce brytyjskich Eurofighterów zapowiadano jeszcze w 2024 roku. Przed przylotem myśliwców do bazy w Malborku przylatywały brytyjskie samoloty transportowe Airbus A400M Atlas, przenoszące odpowiedni sprzęt do bazowania kolejnych maszyn. Przez kilka miesięcy Brytyjczycy będą stacjonować w naszym kraju, wykonując misję Enhanced Air Policing, patrolując niebo nad Polską, państwami bałtyckimi czy samym Bałtykiem. Mogą pomóc w przechwytywaniu rosyjskich samolotów oraz szkolić się wraz z pilotami z Polski.

Jeden z myśliwców Eurofighter Typhoon, który przyleciał 25 marca do bazy w Malborku Flightradar24 materiał zewnętrzny

Myśliwce NATO w Polsce to sygnał dla Rosji

Obecność brytyjskich myśliwców Eurofighter Typhoon w Polsce to pokaz, że państwa NATO dbają o wschodnią flankę całego Sojuszu. Potwierdza to także zaangażowanie Wielkiej Brytanii we wspólną obronność. Brytyjskie myśliwce już wcześniej pojawiały się nad polskim niebem w ramach patroli po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. O tym, jak wyglądają takie patrole nad Polską opowiedział Interii GeekWeek pilot 9. Eskadry Królewskich Sił Powietrznych Wielkiej Brytanii, Ben Chergui.

Malbork to baza dla samolotów NATO

Nie jest to pierwszy raz, gdy polska baza w Malborku przyjmuje myśliwce Eurofighter Typhoon. Wcześniej dwa razy wysyłali je do nas Włosi - od sierpnia do listopada 2022 roku oraz od lutego do lipca 2024). 22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku to jeden z punktów strategicznych dla lotniczego patrolowania Bałtyku, stąd jej infrastruktura przygotowana jest na przyjęcie różnych maszyn z państw NATO. Wcześniej gościła także pilotów z Turcji, Portugalii, Holandii czy USA na różnych maszynach m.in. F-35.

Co ważne już w tym tygodniu do 22BLT po raz pierwszy przylecą Szwedzi z maksymalnie ośmioma myśliwcami JAS-39C/D Gripen. Szwedzki kontyngent wojskowy w Malborku będzie liczył 110 osób, które przez co najmniej dwa miesiące mają stacjonować w ramach pierwszej misji NATO Air Policing za granicami swojego kraju po wejściu do Sojuszu.

Myśliwce Eurofighter Typhoon FGR4 w Malborku. To duma brytyjskiego lotnictwa

Eurofighter Typhoon FGR4 to określenie najnowszych modeli podstawowych samolotów wielozadaniowych Wielkiej Brytanii. Powstałe na bazie wersji Typhoon F.Mk 2 mają większe możliwości w wykonywaniu misji powietrze-ziemia. Wykorzystują radar mechaniczny Captor-M, który pozwala im na walkę na dalekich dystansach. niedalekiej przyszłości ma się zostać zastąpiony radarem z anteną elektronicznego skanowania fazowego (AESA) Captor-E ECRS Mk2.

Brytyjskie Eurofightery FGR4 brały już udział w misjach Air Policing w Estonii czy Rumunii, a także były podstawowym samolotem wsparcia w brytyjskich misjach nad Afganistanem czy przeciwko Państwu Islamskiemu. To także te myśliwce są typowane do ochrony nieba nad Ukrainą po zakończeniu pełnoskalowej wojny.

Parametry taktyczno-techniczne myśliwca Eurofighter Typhoon FGR4:

Długość: 15,96 m

Wysokość: 5,29 m

Rozpiętość skrzydeł: 11,09 m

Masa własna: około 10 000 kg

Masa maksymalna: około 21 000 kg

Napęd: dwa silniki turboodrzutowe Eurojet EJ200

Prędkość maksymalna: 2450 km\h

Maksymalny pułap: 16,7 km

Uzbrojenie: wewnętrzne działko Mauser 27 mm; pociski powietrze-powietrze ASRAAM, Meteor i AIM-120 AMRAAM; precyzyjnie naprowadzane bomby Enhanced Paveway II i Paveway IV oraz pociski powietrze-ziemia Storm Shadow i Brimstone

Myśliwce Eurofighter Typhoon FGR4 Królewskich Sił Powietrznych Wielkiej Brytanii @RoyalAirForce Twitter

Eurofighter Typhoon może trafić do sił powietrznych Polski

Producentem myśliwców Eurofighter Typhoon jest europejskie konsorcjum Eurofighter GmbH, które składa się z poszczególnych producentów czterech państw: Włoch, Hiszpanii, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Niemniej do współpracy może wejść także Polska, dla której złożono ofertę zakupu Eurofighterów. W naszych siłach powietrznych byłyby to myśliwce przewagi powietrznej, mogące latać na wyższych wysokościach niż F-16 czy F-35, odpowiadając za niszczenie wrogich celów powietrznych.

Według dostępnych informacji oferta na Typhoony może zawierać offset o wartości 50 proc. kontraktu, dając duże szanse polskiemu przemysłowi zbrojeniowemu, zostawiając część kosztów w Polsce. Przy tym wybranie Typhoona miałoby być drogą do wejścia w projekt samolotu 6. generacji - Global Combat Air Program (GCAP).

O szczegółach oferty na myśliwce Eurofighter Typhoon dla Polski przeczytasz w poniższym wywiadzie z Costantino Panvini Rosati, szefem programu Eurofighter na Polskę.

