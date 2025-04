"Always watching" - tak misję nad Morzem Czarnym podsumowały dowództwa armii Wielkiej Brytanii i Francji . Podczas nich ćwiczono kooperację podczas podniebnego rekonesansu. Przy tym budowano stałą świadomość operacyjną w ramach NATO, zbierając dane na wschodniej flance Sojuszu.

Od strony Armée de l'Air et de l'Espace udział brały myśliwce Dassault Rafale, samolot wczesnego ostrzegania E-3, samolot rozpoznawczy E-2C Hawkeye 2000 oraz tankowiec A330 MRTT.

Istotnym elementem operacji było prowadzenie wspólnej operacji w skali całego kontynentu . Samoloty brytyjskie przyleciały z wysp, podczas gdy część francuskich maszyn wystartowało z lotniskowca Charles de Gaulle, który podczas operacji płynął do portu Piraeus w Grecji.

Na zdjęciach z misji naturalnie szczególną uwagę przykuwają myśliwce. Eurofighter Typhoon FGR4 i Dassault Rafale to dumy sił powietrznych obu państw .

Pierwszy to najnowszy model podstawowych samolotów wielozadaniowych Wielkiej Brytanii. Eurofighter Typhoon FGR4 to brytyjskie określenie myśliwców powstałych na bazie wersji Typhoon F.Mk 2, która mają większe możliwości w wykonywaniu misji powietrze-ziemia . Wykorzystują radar mechaniczny Captor-M, który pozwala im na walkę na dalekich dystansach. W niedalekiej przyszłości ma się zostać zastąpiony radarem z AESA Captor-E ECRS Mk2. Ich uzbrojenie stanowi wewnętrzne działko Mauser 27 mm oraz różne pociski powietrze-powietrze (ASRAAM, Meteor, AIM-120 AMRAAM), precyzyjnie naprowadzane bomby (Enhanced Paveway II i Paveway IV) oraz pociski powietrze-ziemia Storm Shadow i Brimstone.

Samoloty Dassault Rafale to podstawowy samolotu bojowy Francji, zaprojektowany w pełni przez krajowe przedsiębiorstwo Dassault Aviation. Wykorzystują radary RBE2 i posiadają 14 zewnętrznych punktów podczepień, pozwalających na przenoszenie uzbrojenia. Rafale są zintegrowane przede wszystkim z bronią francuskiej produkcji jak rakiety powietrze-powietrze MICA, powietrze-ziemia SCALP-EG czy bomby AASM Hammer. Do tego Dassault Rafale wyposażony jest w działko kalibru 30 mm GIAT 791B. Specjalną wersją na lotniskowce są wersje Rafale M, które są cięższe i odpowiednio wzmocnione do innych warunków operacyjnych.