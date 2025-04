Jak podaje portal Militarnyi nagranie z testów systemu laserowego "Trójząb" opublikował dowódca Sił Systemów Bezzałogowych Wadym Sucharewski. Na filmie widać wykorzystanie lasera do oślepiania kamery światłowodowego drona oraz nakierowanie odpowiedniej energii do stworzenia palącej wi ązki energii .

Według deklaracji ukraiński laser może niszczyć amunicję krążącą, bomby lotnicze, rakiety manewrujące i balistyczne w odległości do 3000 m, a śmigłowce, samoloty i drony rozpoznawcze do 5000 m. Ponadto może być wykorzystany do oślepiania zagrożeń w powietrzu na odległości do 10000 m.