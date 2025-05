Nowa wersja idzie jeszcze dalej. Wieża Cockerill 3105, w pełni zautomatyzowana i bezzałogowa, pozwala ograniczyć załogę do dwóch osób - dowódcy i strzelca. Jej główne uzbrojenie to nowoczesna gwintowana wysokociśnieniowa armata kalibru 105 mm (zgodna ze standardem NATO), zdolna do wystrzeliwania zarówno klasycznej amunicji, jak i przeciwpancernych pocisków kierowanych Falarick 105. Dzięki temu Leopard zyskuje zdolność rażenia celów na dystansie do 5 kilometrów - w tym lekkich pojazdów, czołgów i nisko latających śmigłowców.